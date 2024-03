Švédska spoločnosť Nexer Group podľa mesta zvažuje príchod do Košíc

Košice 1. marca (TASR) - Švédska technologická spoločnosť Nexer Group zvažuje príchod do Košíc. Po minulotýždňovom stretnutí vedenia mesta s predstaviteľmi firmy o tom informuje magistrát na sociálnej sieti.



Podľa neho spoločnosť uvažuje o rozšírení svojho pôsobenia aj do Košíc. "Plány švédskej firmy, ktorá sa špecializuje na IT služby šité na mieru zákazníka, súvisia s výstavbou švédskej automobilky Volvo v obci Valaliky. Nový investor v oblasti informačných technológií by mohol do Košíc priniesť desiatky nových pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou," uvádza mesto s tým, že hovorili o plánoch spoločnosti a možnostiach budúcej vzájomnej spolupráce.



"Zástupcovia spoločnosti vyzdvihli potenciál Košíc a v prípade príchodu do metropoly východu sa chcú aktívne podieľať na rozvoji mesta," dodáva mesto. Príchod a integráciu spoločnosti Nexer Group do miestneho podnikateľského ekosystému by do budúcna podľa neho uľahčila aj novovzniknutá mestská nezisková organizácia Business Košice.



Nexer Group sa špecializuje na digitálnu transformáciu a ponúka širokú škálu služieb vo všetkých oblastiach digitalizácie - od pokročilej analytiky a vývoja systémov, cez automatizáciu a umelú inteligenciu.