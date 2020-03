Švédska vláda dá na podporu ekonomiky vyše 300 miliárd SEK

Štokholm 16. marca (TASR) - Švédska vláda v pondelok predstavila balík opatrení v hodnote viac ako 300 miliárd švédskych korún (27,66 miliardy eur) na podporu hospodárstva v čase pandémie nového koronavírusu. V rámci tohto balíčka napríklad centrálna vláda prevezme na seba od firiem plné náklady na nemocenskú v mesiacoch apríl a máj, ako aj náklady na dočasné prepúšťanie z dôvodu krízy.



Letecká spoločnosť SAS, ktorá je čiastočne vo vlastníctve štátu, oznámila v nedeľu (16. 3.), že dočasne prepustí až 90 % svojich zamestnancov.



Najväčšie náklady v rámci vládnych opatrení predstavuje odloženie zaplatenia daní a DPH v prípade firiem až o jeden rok, so spätnou platnosťou od začiatku roku 2020. To podľa ministerky financií Magdaleny Anderssonovej môže štát v krátkodobom horizonte stáť až 300 miliárd SEK. „Pre švédske hospodárstvo je to úplne ojedinelá situácia,“ povedala Anderssonová na tlačovej konferencii. „Chceme, aby toto rozhodnutie znamenalo, že čo najviac spoločností prekoná túto krízu, aby sme mohli ochrániť švédske spoločnosti a švédske pracovné miesta.“



Anderssonová dodala, že Švédsko je v dobrej pozícii a môže zvládnuť finančné náklady na pandémiu. Vládne financie sú "silné" a štátny dlh na najnižšej úrovni od konca 70. rokov minulého storočia.



Švédsko už oznámilo uvoľnenie dodatočných financií pre miestne samosprávy na pomoc v boji proti koronavírusu. A centrálna banka poskytla komerčným bankám až 500 miliárd SEK na úvery firmám a pomoc ekonomike.



(1 EUR = 10,8453 SEK)