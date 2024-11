Švédska vláda neplánuje vstup do spoločnosti Northvolt

Štokholm 19. novembra (TASR) - Švédska vláda neplánuje prevziať podiel vo výrobcovi batérií Northvolt, vyhlásila v utorok ministerka energetiky, obchodu a priemyslu Ebba Buschová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vo Švédsku sa uskutočňujú obrovské investície do ekologickej transformácie bez ohľadu na to, či sa projekt Northvolt úplne dokončí alebo nie," povedala Buschová. "Northvolt je dôležitý pre Švédsko a je dôležitý pre celú Európsku úniu, keďže sa nachádzame v určitom priemyselnom boji s Čínou a Spojenými štátmi," dodala ministerka.



Minulý týždeň agentúra Reuters informovala, že Northvolt zvažuje v USA podanie žiadosti o ochranu pred veriteľmi v snahe získať čas na svoju reštrukturalizáciu. Rokovania o zabezpečení krátkodobého financovania, ktoré spoločnosť viedla so svojimi veriteľmi, akcionármi a minimálne jedným zákazníkom, podľa zdrojov Reuters uviazli v slepej uličke. Na otázku, či Northvolt plánuje v USA požiadať o ochranu pred veriteľmi, hovorca spoločnosti odmietol odpovedať.



Northvolt v septembri oznámil vo Švédsku prepustenie približne 1600 zamestnancov a v krajine pozastavil viaceré plány na expanziu. Podnik stál na čele európskych startupov, ktoré investovali miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente. Švédska spoločnosť však zápasí s finančnými problémami, keďže rast dopytu po elektromobiloch je pomalší, ako sa predpokladalo. Zároveň stúpa konkurencia zo strany Číny, ktorá podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku predstavuje 85 % celosvetovej výroby batériových článkov.