Švédska vláda neprevezme podiel vo firme Northvolt

Štokholm 16. septembra (TASR) - Švédsko neprevezme podiel vo výrobcovi batérií do elektromobilov Northvolt. Povedal to v pondelok švédsky premiér Ulf Kristersson s tým, že o budúcnosti firmy musia rozhodnúť jej vlastníci. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť minulý týždeň oznámila, že zredukuje náklady, čo sa dotkne aj pracovných miest. Dopyt po elektrických autách v Európe totiž klesá, navyše, v oblasti produkcie batérií do elektromobilov kontinentu stále viac konkuruje Ázia a Severná Amerika.



Spoločnosť Northvolt začiatkom minulého týždňa uviedla, že pozastaví časť výroby vo svojej gigafactory vo Švédsku. Zároveň dodala, že súčasťou obmedzovania expanzie je aj meškanie plánovanej výstavby závodov v Nemecku, Kanade a južnom Švédsku.



"Isteže chceme, aby Švédsko bolo dobrým miestom pre nové technológie, ktoré sú potrebné na zelenú transformáciu. To však neznamená, že vláda musí prevziať vo firme podiel," povedal Kristersson na tlačovej konferencii v reakcii na otázku médií, či sa vláda nechce podieľať na prípadnej finančnej pomoci spoločnosti Northvolt. "Loptička je teraz na strane firmy. My nemienime vstupovať do biznis plánov jednotlivých spoločností," dodal premiér.