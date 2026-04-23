< sekcia Ekonomika
Švédska vláda nevylučuje prídelový systém na palivá
Autor TASR
Štokholm 23. apríla (TASR) - Švédska vláda uviedla, že krajina možno bude musieť v nadchádzajúcich mesiacoch zaviesť prídelový systém na palivá, keďže vojna na Blízkom východe má „významný vplyv“ na ekonomiku krajiny. „Momentálne nijaký prídelový systém neplánujeme. Sme však na túto možnosť pripravení a v takom prípade poskytneme informácie v dostatočnom predstihu,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii švédsky premiér Ulf Kristersson. Podľa jeho slov sa vplyvy vojny v Iráne na švédsku ekonomiku zhoršili, a to „z obmedzeného vplyvu na významný vplyv“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Patová situácia v Hormuzskom prielive viedla k prudkému rastu cien ropy a plynu a ovplyvnila ekonomiky na celom svete. Švédsku podľa jeho premiéra teraz hrozí vyššia inflácia a spomalenie hospodárskeho rastu. „Pokiaľ ide o energetiku, toto je najhoršia kríza za veľmi, veľmi dlhý čas,“ povedala na tlačovej konferencii švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová.
Švédska vláda, ktorá výrazne znížila dane z benzínu a nafty, vo štvrtok nepredložila žiadne nové opatrenia, ale Svantessonová sa vyjadrila, že ak vojna bude pretrvávať, „prídelový systém na palivá by sa mohol stať možnosťou“. „Ale najprv by sme vydali odporúčanie na šetrenie palivami“ a uprednostnenie verejnej dopravy, dodala. Švédsko možno bude musieť zvýšiť aj vlastnú produkciu energií, poznamenala ministerka, pričom spomenula solárnu, veternú, vodnú a jadrovú energiu.
