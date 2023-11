Švédska vláda podporuje kandidatúru krajiny na ZOH 2030

Štokholm 13. novembra (TASR) - Švédska vláda v nedeľu podporila kandidatúru krajiny na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2030. Vo vyhlásení zároveň uviedla, že je pripravená odštartovať proces hľadania štátnych záruk.



"Vláda je pripravená pristúpiť k ďalšej fáze a preskúmať podmienky poskytnutia štátnych záruk potrebných na usporiadanie ZOH 2030 vo Švédsku," cituje z jej vyjadrenia agentúra AFP.



Švédsky olympijský výbor (SOK) tak dostal zelenú na predloženie kompletnej žiadosti o usporiadanie hier. Podujatia by sa konali predovšetkým v Štokholme, Falune, Are a Ostersunde. Dejiskami niektorých súťaží by sa mohli stať aj Lotyšsko a Nórsko. Štokholm hostil OH v roku 1912, ale napriek mnohým pokusom v priebehu rokov sa na území Švédska nikdy nekonali ZOH.



Francúzsko v utorok oficiálne predložilo kandidatúru na usporiadanie hier v roku 2030. Tie by sa mali konať vo francúzskych Alpách. Rovnako Švajčiarsko oznámilo, že bude kandidovať. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) by mal o usporiadateľovi rozhodnúť v roku 2024.