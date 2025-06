Švédska vláda zhoršila odhad rastu ekonomiky tento rok na polovicu

Štokholm 24. júna (TASR) - Švédska vláda výrazne zhoršila v utorok prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku, keď pôvodný odhad rastu skresala na polovicu. Dôvodom je najmä geopolitická neistota vrátane dovozných ciel, ktorá vedie k znižovaniu výdavkov zo strany firiem aj spotrebiteľov. Na druhej strane, na rok 2026 odhad oproti pôvodnej prognóze zlepšila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska by mal tento rok vzrásť o 0,9 %, uviedla v najnovšom odhade ministerka financií Elisabeth Svantessonová. V máji pritom švédska vláda ešte odhadovala rast na úrovni 1,8 %.



Podľa Svantessonovej obchodná vojna výrazne zasiahla do zotavovania švédskej ekonomiky. „Momentálne vývoj hospodárstva negatívne ovplyvňujú najmä investície a spotreba, očakávame však, že na jeseň dôjde k zotaveniu,“ povedala s tým, že vzrástli verejné výdavky a rastú aj reálne mzdy, zatiaľ čo úrokové sadzby idú nadol. To zvyšuje šance na oživenie hospodárstva. Zároveň však upozornila, že čiastočne sa pod revíziu vývoja hospodárstva podpísala zmena spôsobu výpočtu HDP zo strany štatistického úradu.



Švédska ekonomika klesla v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 0,2 %. Za celý minulý rok zaznamenala rast o 1 %. Najnovší odhad znamená, že namiesto očakávaného zrýchlenia rastu sa jeho tempo tento rok mierne spomalí.



Na budúci rok však švédska vláda svoju prognózu vývoja hospodárstva zlepšila. V máji počítala s rastom na úrovni 2,3 %, teraz očakáva, že dosiahne 2,6 %.



Švédska centrálna banka je z pohľadu prognózy tohtoročného rastu ekonomiky optimistickejšia a odhaduje, že rast dosiahne 1,2 %. Naopak, vedúci ekonomický inštitút NIER počíta rovnako ako vláda s 0,9-percentným rastom.