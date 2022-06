Švédska vláda zhoršila prognózu vývoja ekonomiky na roky 2022 a 2023

Štokholm 22. júna (TASR) - Švédska ekonomika bude rásť v tomto a budúcom roku pomalším tempom, než sa očakávalo pred dvomi mesiacmi. Uviedla to v najnovšej prognóze švédska vláda, ktorá podobne ako v iných krajinách poukázala na rýchly rast cien a vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švédska ekonomika zápasí s problémami už od začiatku roka, keď za 1. štvrťrok zaznamenala medzikvartálny pokles o 0,8 %. Vývoj ekonomiky na začiatku roka do veľkej miery ovplyvnil pokles spotrebiteľských aj vládnych výdavkov a slabý rast exportu. Inflácia, rast úrokových sadzieb a klesajúci globálny dopyt budú mať negatívny vplyv na švédske hospodárstvo aj v nasledujúcom období.



"Musíme sa pripraviť na horšie časy," povedal na tlačovej konferencii švédsky minister financií Mikael Damberg. Ako dodal, švédska ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,9 %, pričom v apríli vláda počítala s rastom na úrovni 3,1 %. Vláda zároveň zhoršila odhad aj na rok 2023. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 1,6 %, teraz očakáva, že ekonomika vzrastie o 1,1 %.