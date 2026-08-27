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Švédska vláda zlepšila odhad vývoja ekonomiky v tomto roku
Vláda vo štvrtok oznámila, že tento rok by mal hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrásť o 2,5 %.
Autor TASR
Štokholm 27. augusta (TASR) - Švédska vláda zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky a uviedla, že jej kroky na podporu domácností a firiem umožnia švédskemu hospodárstvu rásť v nasledujúcich štyroch rokoch výraznejším tempom než v prípade mnohých ďalších európskych krajín. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vláda vo štvrtok oznámila, že tento rok by mal hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrásť o 2,5 %. Ešte v júni počítala s rastom o 2,3 %. Na budúci rok očakáva pokračovanie rastu na úrovni 2,5 %.
„Švédsko je v podstatne lepšej pozícii než v roku 2022,“ povedala ministerka financií Elisabeth Svantessonová pre médiá. Poukázala tak na stav švédskej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a v súčasnosti, teda zhruba dva týždne pred parlamentnými voľbami. Tie sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.
„Je silnejšie z pohľadu ekonomických ukazovateľov ako inflácia, silnejšie z pohľadu zotavovania, pričom jeho rast je relatívne vysoký v porovnaní s mnohými ďalšími krajinami,“ dodala. Napríklad ekonomika Európskej únie by podľa jarnej prognózy Európskej komisie mala tento rok vzrásť o 1,1 %.
Vláda vo štvrtok oznámila, že tento rok by mal hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrásť o 2,5 %. Ešte v júni počítala s rastom o 2,3 %. Na budúci rok očakáva pokračovanie rastu na úrovni 2,5 %.
„Švédsko je v podstatne lepšej pozícii než v roku 2022,“ povedala ministerka financií Elisabeth Svantessonová pre médiá. Poukázala tak na stav švédskej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a v súčasnosti, teda zhruba dva týždne pred parlamentnými voľbami. Tie sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.
„Je silnejšie z pohľadu ekonomických ukazovateľov ako inflácia, silnejšie z pohľadu zotavovania, pričom jeho rast je relatívne vysoký v porovnaní s mnohými ďalšími krajinami,“ dodala. Napríklad ekonomika Európskej únie by podľa jarnej prognózy Európskej komisie mala tento rok vzrásť o 1,1 %.