Švédsko a Rakúsko odmietajú ďalšie spoločné dlhy EÚ

Viedeň 14. mája (TASR) - Krátko pred začatím diskusií o dlhodobom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2035 zaujali Švédsko a Rakúsko odmietavý postoj voči ďalšiemu zadlžovaniu sa zo strany európskeho spoločenstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



„Rakúsko má pevnú predstavu, že nechce prijímať žiadne ďalšie spoločné dlhy,“ uviedla v stredu rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Plakolmová (ÖVP) po stretnutí so svojou švédskou kolegyňou Jessicou Rosencrantzovou vo Viedni. Švédsko a Rakúsko ako čistí prispievatelia do únijného rozpočtu sú za „hospodárne a rozumné využívanie“ peňazí daňových poplatníkov, povedala Plakolmová. Švédska ministerka v tejto súvislosti poukázala na európsky Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Next Generation EU, NGEU) vo výške takmer 750 miliárd eur.



„Diskusia o NGEU ukazuje, že neexistujú obedy zadarmo,“ poznamenala s odkazom na ekonomickú teóriu, podľa ktorej aj zdanlivo bezplatné veci vždy prinášajú náklady, aj keď nie sú viditeľné. „Švédsko a Rakúsko stoja bok po boku a preberajú zodpovednosť za peniaze daňových poplatníkov s cieľom zabezpečiť, aby sa každé euro použilo rozumne,“ zdôraznila Rosencrantzová.



NGEU vznikol v roku 2021 s cieľom zmierniť hospodárske a spoločenské dôsledky pandémie ochorenia COVID-19. Financovaný je z pôžičiek, ktoré si vzala Európska komisia (EK) a ktoré sa musia splácať počas 30 rokov od roku 2028. Čistým prispievateľom Rakúsku a Švédsku preto hrozia výrazne vyššie príspevky do rozpočtu EÚ. Rakúska vláda v utorok (13. 5.) zverejnila správu, podľa ktorej sa príspevok Viedne zvýši z 2,9 miliardy eur v minulom roku na 4,4 miliardy eur v roku 2027. Vývoj od roku 2028 je otvorený a závisí od rokovaní o viacročnom rozpočte EÚ.