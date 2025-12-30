< sekcia Ekonomika
Švédsko by malo úroky ponechať v budúcom roku nezmenené
Poukázala na to zápisnica z posledného zasadnutia menového výboru banky, ktoré sa uskutočnilo pred takmer dvomi týždňami.
Autor TASR
Štokholm 30. decembra (TASR) - Hlavná úroková sadzba švédskej centrálnej banky by mala v budúcom roku zotrvať na nezmenenej úrovni. Poukázala na to zápisnica z posledného zasadnutia menového výboru banky, ktoré sa uskutočnilo pred takmer dvomi týždňami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na svojom ostatnom zasadnutí 18. decembra švédska centrálna banka Riksbank ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na doterajšej úrovni 1,75 %. V utorok zverejnená zápisnica z tohto zasadnutia ukázala, že banka sa svoju menovú politiku v roku 2026 meniť nechystá.
„Na základe našej súčasnej prognózy by hlavná sadzba mala v budúcom roku zotrvať na hodnote 1,75 % a následne začneme s pomalým zvyšovaním,“ uviedol guvernér Riksbank Erik Thedeen. Dodal, že inflačný výhľad je priaznivý, takže aj napriek výraznému rastu je vhodné úrokové sadzby ponechať na určitý čas na nezmenenej úrovni. Najbližšie zasadnutie Riksbank je naplánované na 29. januára.
Banka na decembrovom zasadnutí zlepšila prognózu rastu švédskeho hospodárstva za tento rok a očakáva ekonomický rast na úrovni 1,5 %. Predchádzajúci odhad uvádzal rast v tomto roku len o 0,9 %. V roku 2026 banka očakáva zväčšenie ekonomiky o 2,9 %, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na rast o 2,7 %.
Na svojom ostatnom zasadnutí 18. decembra švédska centrálna banka Riksbank ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na doterajšej úrovni 1,75 %. V utorok zverejnená zápisnica z tohto zasadnutia ukázala, že banka sa svoju menovú politiku v roku 2026 meniť nechystá.
„Na základe našej súčasnej prognózy by hlavná sadzba mala v budúcom roku zotrvať na hodnote 1,75 % a následne začneme s pomalým zvyšovaním,“ uviedol guvernér Riksbank Erik Thedeen. Dodal, že inflačný výhľad je priaznivý, takže aj napriek výraznému rastu je vhodné úrokové sadzby ponechať na určitý čas na nezmenenej úrovni. Najbližšie zasadnutie Riksbank je naplánované na 29. januára.
Banka na decembrovom zasadnutí zlepšila prognózu rastu švédskeho hospodárstva za tento rok a očakáva ekonomický rast na úrovni 1,5 %. Predchádzajúci odhad uvádzal rast v tomto roku len o 0,9 %. V roku 2026 banka očakáva zväčšenie ekonomiky o 2,9 %, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na rast o 2,7 %.