Švédsko chce zrušiť obmedzenia pre výstavbu jadrových reaktorov

Štokholm 9. augusta (TASR) - Švédska vláda zruší limit pre počet počtu jadrových reaktorov povolených v krajine. Dôvodom je prechod ku klimaticky neutrálnej ekonomike, čo si vyžaduje zdvojnásobenie výroby elektriny v nasledujúcich dvadsiatich rokoch, uviedla v stredu ministerka pre klímu a životné prostredie Romina Pourmokhtariová. Vláda podľa nej predpokladá, že v rokoch 2030 až 2040 bude potrebné uviesť do prevádzky nové jadrové elektrárne s výkonom desiatich konvenčných reaktorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vláda pracuje na legislatíve, ktorá by zrušila hranicu najviac desať reaktorov v krajine a odstránila požiadavku, aby sa nové reaktory stavali iba v lokalitách, kde sa nachádzajú existujúce, uviedla Pourmokhtariová.



Tieto obmedzenia nezodpovedajú modernému pohľadu na jadrovú energiu, dodala ministerka. Návrhom zákona, ktorý počíta aj so zjednodušením schvaľovacích konaní, by sa mal podľa nej parlament zaoberať na jeseň.



Škandinávska krajina sa v nezáväznom referende v roku 1980 vyslovila za postupný rozchod s jadrovou energiou. Švédsko odvtedy vyradilo z prevádzky šesť z dvanástich reaktorov. Zostávajúce reaktory v troch jadrových elektrárňach dnes vyrábajú približne 30 % elektriny spotrebovanej v krajine.