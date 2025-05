Švédsko daruje dva milióny dolárov Rádiu Slobodná Európa

Štokholm 8. mája (TASR) - Švédska vláda vo štvrtok oznámila, že poskytne 20 miliónov švédskych korún (viac ako dva milióny dolárov) pre Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL). Rozhodla tak po tom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila zmraziť financovanie pre túto stanicu, ktorá v stredu uviedla, že neuspela so svojou žiadosťou na súde o vyplatenie amerických financií. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Po tom, čo Spojené štáty stiahli svoju podporu pre Rádio Slobodná Európa, hrozí ľudom v mnohých krajinách, že nebudú mať prístup k slobodným médiám,“ uviedla vo vyhlásení švédska vláda. Ďalej oznámila, že v roku 2025 poskytne RFE/RL 20 miliónov švédskych korún. „Toto rozhodnutie je súčasťou našej pokračujúcej snahy podporovať novinárov a nezávislé médiá,“ dodala vláda.



RFE/RL sídli od roku 1995 v Prahe a v súčasnosti vysiela v 27 jazykoch pre 23 krajín vrátane Ruska, kde ju vo februári 2024 vyhlásili za „nežiaducu organizáciu“.



Americký prezident Donald Trump dekrétom podpísaným 14. marca nariadil rozsiahle škrty v Agentúre Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), majúcej v USA na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, ktoré neprevádzkuje armáda. Ide o súčasť jeho snáh o zoštíhlenie federálnej administratívy.



USAGM neposlala rozhlasovej stanici na apríl financie schválené Kongresom. Z toho dôvodu začala stanica 1. apríla posielať svojich zamestnancov z centrály v Prahe na neplatenú dovolenku.



RFE/RL podala v marci podnet na okresnom súde vo Washingtone so žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia, vďaka ktorému by dostala peniaze pridelené na apríl, ako aj Kongresom schválené financie na zvyšok aktuálneho fiškálneho roka.



Americký sudca koncom apríla nariadil Trumpovej administratíve, aby uvoľnila 12 miliónov dolárov, ktoré Kongres pridelil pre RFE/RL.



Stanica v stredu večer na svojej internetovej stránke oznámila, že neuspela na odvolacom súde vo Washingtone so svojou žiadosťou o vyplatenie financií pridelených na apríl.



„Veríme, že zákon je na našej strane, ale toto zdržanie znamená, že RFE/RL musí naďalej pokračovať v znižovaní počtu zamestnancov a rozsahu programu,“ vyhlásil generálny riaditeľ RFE/RL Stephen Capus po neúspešnom odvolaní. „Každý deň bez prostriedkov, ktoré nám Kongres pridelil, strácame poslucháčov v prospech štátom podporovaných sietí Číny, Ruska a Iránu, ktoré s nadšením zapĺňajú informačné vákuum, ktoré Spojené štáty nezodpovedne zanechávajú,“ dodal Capus.