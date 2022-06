Švédsko neposkytne aerolíniám SAS nový kapitál

Štokholm 7. júna (TASR) - Švédska vláda nenaleje do leteckej spoločnosti SAS nový kapitál. Oznámil to v utorok švédsky minister priemyslu Karl-Petter Thorwaldsson, čím zasadil tvrdú ranu reštrukturalizačnému úsiliu stratovej spoločnosti. Na oznámenie ministra reagovali akcie SAS poklesom o 14 % na historické minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aerolínie SAS minulý týždeň uviedli, že plán reštrukturalizácie závisí od toho, či sa firme podarí získať hotovosť v objeme 9,5 miliardy švédskych korún (908,92 milióna eur) a zároveň konvertovať dlh v objeme 20 miliárd SEK na kapitál. Ak nie, bude mať problémy s likviditou. Akcionári, vrátane kľúčových, ktorými sú švédska a dánska vláda (v leteckej spoločnosti kontrolujú po 21,8 %,) však plán zatiaľ nepodporili.



Teraz Thorwaldsson uviedol, že spoločnosť s ďalšími peniazmi počítať nemôže. "Chceme jasne povedať, že v budúcnosti nenalejeme do SAS nový kapitál," povedal na tlačovej konferencii. Dodal však, že navrhne parlamentu, aby SAS mohla zmeniť svoj dlh voči vláde na základný kapitál. Čo sa týka budúcnosti, vláda podľa neho svoj postoj nezmenila a v dlhodobom horizonte neplánuje zostať akcionárom aerolínií.



Švédsko nalialo za posledné desaťročia do SAS 8,2 miliardy SEK. Súčasťou týchto financií boli aj úvery na záchranu spoločnosti pred kolapsom po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, keď sa letecká doprava zastavila. Aerolínie však zápasili s problémami už pred pandémiou, keď ich situáciu na trhu komplikovali nízkonákladové spoločnosti ako Ryanair a Norwegian Air. SAS preto rokuje s odbormi o znížení nákladov.



"Rozhodnutie švédskej vlády výrazne zvýšilo tlak na veriteľov a zamestnancov, aby sa dohodli," uviedol analytik banky Sydbank Jacob Pedersen. Ako dodal, ak sa firme nepodarí prilákať kapitál, keďže Švédsko a pravdepodobne ani Dánsko neinvestujú do nej ďalšie peniaze, "bude to znamenať krok smerom do hrobu". Samotná SAS však uviedla, že oznámenie švédskej vlády o podpore konverzie dlhu je významným krokom na úspešnú transformáciu.



(1 EUR = 10,452 SEK)