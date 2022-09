Švédsko oznámilo ďalší únik plynu v systéme plynovodov Nord Stream

Štokholm 29. septembra (TASR) - Švédsko oznámilo únik plynu na ďalšom mieste v systéme plynovodov Nord Stream. To znamená únik plynu už na štvrtom mieste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na švédsky denník Svenska Dagbladet.



"Dva z týchto únikov sú vo švédskej ekonomickej zóne," povedala pre Svenska Dagbladet v stredu večer (28. 9.) hovorkyňa švédskej pobrežnej stráže Jenny Larssonová. Ďalšie dve poškodenia sú v dánskej ekonomickej zóne.



Európska únia je presvedčená, že za poškodením plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 je sabotáž a prisľúbila "dôraznú" reakciu voči akémukoľvek ohrozovaniu európskej energetickej infraštruktúry. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora, pričom Nord Stream 1 bol doteraz kľúčovou tepnou na dodávku suroviny do Európskej únie. Rusko však v polovici júna zredukovalo dodávky cez plynovod na pätinu jeho kapacity a od konca augusta zastavilo dodávky úplne. Súbežný Nord Stream 2 dokončili v minulom roku, Nemecko však vo februári pozastavilo pre projekt schvaľovací proces.



Aj keď žiadny z plynovodov v súčasnosti nie je v prevádzke, surovina sa v nich stále nachádza a od pondelka, keď bol zistený prvý únik na plynovode Nord Stream 2, z nich plyn neustále prúdi do mora. Čo sa týka štvrtého poškodenia, nachádza sa na plynovode Nord Stream 2 a podľa pobrežnej stráže je v blízkosti väčšieho poškodenia neďalekého Nord Stream 1.