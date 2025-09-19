< sekcia Ekonomika
Švédsko podporí výstavbu nových reaktorov úvermi
Autor TASR
Štokholm 19. septembra (TASR) - Švédsko je pripravené poskytnúť energetickým spoločnostiam pôžičky až do výšky 220 miliárd švédskych korún (20 miliárd eur) na výstavbu nových jadrových reaktorov. Vláda pripravuje rozpočtový rámec s cieľom sprístupniť úvery za výhodnejších podmienok, aké ponúkajú súkromné finančné spoločnosti, uviedla v piatok ministerka energetiky Ebba Buschová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rámec je podľa vyhlásenia vlády založený na očakávaných pôžičkách na výstavbu nových reaktorov v celkovej výške 220 miliárd SEK počas dvanástich rokov. „Čelíme rozhodujúcemu momentu pre švédsku energetiku. Bezpečné dodávky elektriny sú základnou funkciou spoločnosti,“ zdôraznila na tlačovej konferencii Buschová.
Švédsko v roku 2023 predstavilo plán rozvoja jadrovej energie v nasledujúcich desaťročiach s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po elektrickej energii. V prvej fáze plánuje Štokholm postaviť do roku 2035 reaktory s celkovým výkonom najmenej 2500 megawattov. Švédsko v súčasnosti prevádzkuje šesť reaktorov v troch jadrových elektrárňach.
(1 EUR = 10,998 SEK)
