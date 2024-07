Švédsko sa zdrží hlasovania o clách na dovoz čínskych elektromobilov

Štokholm 15. júla (TASR) - Švédsko sa zdrží pondelňajšieho hlasovania členských štátov Európskej únie (EÚ) o uvalení ciel na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne. Uviedol to Johan Forssell, minister pre medzinárodnú spoluprácu a zahraničný obchod. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



EÚ začiatkom júla zaviedla dočasné clá až do výšky 37,6 % na elektromobily dovážané z Číny pre nespravodlivé subvencie pre tamojších výrobcov. To zvýšilo napätie medzi Bruselom a Pekingom v ich doteraz najväčšom obchodnom spore.



Dočasné clá vstúpili do platnosti 5. júla a maximálne na štyri mesiace. V tomto časovom rámci musí Európska komisia prijať definitívne rozhodnutie o konečných clách prostredníctvom hlasovania členských štátov bloku. Po prijatí tohto rozhodnutia by sa mali clá uplatňovať v nasledujúcich piatich rokoch.



Prvé hlasovanie nie je záväzné. Po ňom bude nasledovať záverečné hlasovanie, po ktorom bude prijatý návrh colných taríf Európskej komisie, pokiaľ proti nemu nebude kvalifikovaná väčšina členov EÚ.