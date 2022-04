Švédsko zhoršilo odhad rastu ekonomiky

Štokholm 1. apríla (TASR) - Švédska ekonomika bude rásť tento rok pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to v piatok v najnovšom odhade švédska vláda s tým, že inflácia by mala dosiahnuť najvyššiu úroveň od začiatku 90. rokov minulého storočia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švédska vláda odhaduje, že ekonomika vzrastie v tomto roku o 3,1 %. V predchádzajúcej prognóze zverejnenej v decembri predpokladala rast na úrovni 3,4 %. Ešte výraznejšie zmenila prognózu vývoja inflácie. Zatiaľ čo v decembri očakávala tohtoročnú infláciu na úrovni 2,1 %, teraz počíta s tým, že spotrebiteľské ceny vzrastú v roku 2022 v priemere o 4,6 %.



"Výsledkom ruskej invázie na Ukrajinu je zvyšovanie cien, obmedzovanie obchodu a vysoká neistota," povedal pre novinárov švédsky minister financií Mikael Damberg. "Švédsko pocíti vojnu na Ukrajine prostredníctvom slabšieho rastu hospodárstva a výraznejšieho rastu cien," dodal.



Najnovší odhad švédskej vlády je v prípade vývoja ekonomiky pesimistickejší než prognóza švédskeho ekonomického inštitútu NIER. Ten začiatkom týždňa oznámil, že tohtoročný rast ekonomiky odhaduje na úrovni 3,3 %. Naopak, v prípade inflácie je pesimistickejší NIER, ktorý počíta s tohtoročnou infláciou v priemere 5,2 %.



Vo februári vzrástli spotrebiteľské ceny vo Švédsku medziročne o 4,5 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie od konca roka 2008.