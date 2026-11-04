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Švédsko zvýšilo kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu
Švédska centrálna banka zachovávala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 % od septembra 2025.
Autor TASR
Štokholm 4. novembra (TASR) - Švédska centrálna banka Riksbank v stredu v súlade s očakávaniami zdvihla svoju hlavnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na úroveň 2 % v snahe bojovať proti inflácii a uviedla, že možné je ďalšie zvýšenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Banka uviedla, že silnejšia hospodárska aktivita, rast nákladov pre narušenia dodávok v súvislosti s vojnou na Blízkom východe a slabšia švédska koruna znamenajú, že inflácia pravdepodobne stúpne nad želanú úroveň 2 %. „Ak sa výhľad inflácie a hospodárskej aktivity nezmení, je možné, že hlavná úroková sadzba sa v nasledujúcom roku opäť zvýši,“ uviedla Riksbank vo vyhlásení.
„Pri tejto menovej politike sa očakáva, že inflácia sa po určitom čase stabilizuje v blízkosti cieľovej hodnoty 2 %,“ uviedla Riksbank. Konštatovala, že inflácia spotrebiteľských cien v krajine bola v septembri 1,5 %, ale len vďaka dočasným fiškálnym opatreniam vrátane zníženia daní na potraviny. Bez týchto opatrení by inflácia bola vo výške 3 %, poznamenala banka.
Riksbank dodala, že jej projekcie by mohlo ovplyvniť „niekoľko rizík“ vrátane narušenia dodávok a možnosti, že švédska ekonomika by mohla rásť rýchlejšie, ako sa očakávalo. „Existujú aj riziká slabšieho dopytu v globálnej ekonomike, napríklad pre geopolitickú neistotu, pre obavy z primeranosti investícií do umelej inteligencie a pre slabé verejné financie v niektorých krajinách,“ poznamenala.
Švédska centrálna banka zachovávala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 % od septembra 2025.
Banka uviedla, že silnejšia hospodárska aktivita, rast nákladov pre narušenia dodávok v súvislosti s vojnou na Blízkom východe a slabšia švédska koruna znamenajú, že inflácia pravdepodobne stúpne nad želanú úroveň 2 %. „Ak sa výhľad inflácie a hospodárskej aktivity nezmení, je možné, že hlavná úroková sadzba sa v nasledujúcom roku opäť zvýši,“ uviedla Riksbank vo vyhlásení.
„Pri tejto menovej politike sa očakáva, že inflácia sa po určitom čase stabilizuje v blízkosti cieľovej hodnoty 2 %,“ uviedla Riksbank. Konštatovala, že inflácia spotrebiteľských cien v krajine bola v septembri 1,5 %, ale len vďaka dočasným fiškálnym opatreniam vrátane zníženia daní na potraviny. Bez týchto opatrení by inflácia bola vo výške 3 %, poznamenala banka.
Riksbank dodala, že jej projekcie by mohlo ovplyvniť „niekoľko rizík“ vrátane narušenia dodávok a možnosti, že švédska ekonomika by mohla rásť rýchlejšie, ako sa očakávalo. „Existujú aj riziká slabšieho dopytu v globálnej ekonomike, napríklad pre geopolitickú neistotu, pre obavy z primeranosti investícií do umelej inteligencie a pre slabé verejné financie v niektorých krajinách,“ poznamenala.
Švédska centrálna banka zachovávala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 % od septembra 2025.