< sekcia Ekonomika
Švédsky dôchodkový fond sa za rok zbavil väčšiny amerických dlhopisov
Ako dôvod uviedol zvýšené riziko nepredvídateľnosti amerických krokov.
Autor TASR
Štokholm 21. januára (TASR) - Jeden z najväčších švédskych dôchodkových fondov Alecta sa za posledný rok zbavil väčšiny amerických dlhopisov vo svojej držbe. Ako dôvod uviedol zvýšené riziko nepredvídateľnosti amerických krokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na slová hlavného investičného manažéra fondu.
„Od začiatku roka 2025 sme v rámci viacerých kôl zredukovali objem amerických vládnych dlhopisov, pričom redukcia sa dotkla väčšiny dlhopisov v našej držbe,“ povedal pre agentúru Reuters hlavný investičný manažér fondu Pablo Bernengo. Švédsky denník Dagens Industri informoval, že fond Alecta predal americké dlhopisy v celkovej hodnote 7,7 miliardy až 8,8 miliardy USD (6,56 miliardy až 7,50 miliardy eur).
Oznámenie prišlo iba deň po tom, ako dánsky dôchodkový fond AkademikerPension informoval, že do konca januára plánuje predať americké vládne dlhopisy v hodnote približne 100 miliónov USD. Hlavný investičný manažér fondu Anders Schelde, ktorý sa vyjadril pre agentúru Bloomberg, oznámil tento krok s poznámkou, že „americké vládne financie nie sú z dlhodobého hľadiska udržateľné“.
(1 EUR = 1,1728 USD)
„Od začiatku roka 2025 sme v rámci viacerých kôl zredukovali objem amerických vládnych dlhopisov, pričom redukcia sa dotkla väčšiny dlhopisov v našej držbe,“ povedal pre agentúru Reuters hlavný investičný manažér fondu Pablo Bernengo. Švédsky denník Dagens Industri informoval, že fond Alecta predal americké dlhopisy v celkovej hodnote 7,7 miliardy až 8,8 miliardy USD (6,56 miliardy až 7,50 miliardy eur).
Oznámenie prišlo iba deň po tom, ako dánsky dôchodkový fond AkademikerPension informoval, že do konca januára plánuje predať americké vládne dlhopisy v hodnote približne 100 miliónov USD. Hlavný investičný manažér fondu Anders Schelde, ktorý sa vyjadril pre agentúru Bloomberg, oznámil tento krok s poznámkou, že „americké vládne financie nie sú z dlhodobého hľadiska udržateľné“.
(1 EUR = 1,1728 USD)