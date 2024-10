Švédsky Northvolt potvrdil záväzok postaviť továreň v Nemecku

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecká vláda je v neustálom kontakte so švédskym výrobcom batérií Northvolt, ktorý zdôraznil, že jeho súčasné problémy neovplyvnia plány na výstavbu továrne v nemeckom Heide. Uviedol to v piatok hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



" Northvolt nám to potvrdil," povedal hovorca na pravidelnej tlačovej konferencii.



Spoločnosť Northvolt v septembri oznámila, že zruší približne 1600 pracovných miest, čo je pätina jej globálnej pracovnej sily. Zápasí totiž s výrobnými problémami, pomalým dopytom a konkurenciou z Číny. To vyvolalo obavy, že Európa môže prísť o šancu na vznik domáceho šampióna v oblasti batérií pre elektrické vozidlá.



Northvolt stál na čele európskych startupov, ktoré investovali miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente, ktoré prechádzajú zo spaľovacích motorov na elektrické.



Švédska spoločnosť však zápasí s meškaním dodávok, čo viedlo nemeckú automobilku BMW k tomu, že v júni zrušila veľkú objednávku. Northvolt tak pristúpil k revízii svojej stratégie. V septembri oznámil "zoštíhlenie" podnikania v snahe znížiť náklady.



Rast dopytu po elektromobiloch je totiž pomalší, ako sa predpokladalo. A zároveň stúpa konkurencia zo strany Číny, ktorá podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku predstavuje 85 % celosvetovej výroby batériových článkov.