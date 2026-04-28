Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Švédsky obchodný prebytok sa v marci medziročne zmenšil

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Štokholm 28. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švédska sa v marci znížil na 9,3 miliardy švédskych korún (862 miliónov eur) z úrovne 10,9 miliardy SEK, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Dovoz do krajiny sa totiž posilnil výraznejšie ako jej export. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil švédsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Dovoz do Švédska stúpol o 5,8 % na 185,8 miliardy SEK. Motorom jeho rastu bolo posilnenie importu z členských krajín Európskej únie o 8,8 % na 126,5 miliardy SEK. Dovoz z trhov mimo EÚ bol na úrovni 59,3 miliardy SEK, čiže sa medziročne nezmenil. Švédsky export v marci medziročne vzrástol o 4,6 % na 195,1 miliardy SEK. Vývoz do štátov EÚ stúpol o 10,8 % na 109,6 miliardy SEK. Export na trhy mimo Európskej únie sa však zmenšil o 2,4 % na 85,5 miliardy SEK.

Kumulatívny obchodný prebytok Švédska za prvé tri mesiace tohto roka sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška výrazne zmenšil, a to na 16,4 miliardy SEK zo sumy 30,9 miliardy SEK.

(1 EUR = 10,7885 SEK)
