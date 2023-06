Švédsky realitný sektor zápasí s problémami, vláda chce zasiahnuť

Štokholm 18. júna (TASR) - Švédska vláda je pripravená zasiahnuť, ak by hrozilo, že súčasná situácia v tamojšom realitnom sektore povedie k väčšej kríze. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters švédsky minister pre finančné trhy Niklas Wykman.



Vysoké dlhy, rastúce úrokové sadzby a slabý rast ekonomiky predstavujú pre švédske realitné firmy toxický koktail. Ratingové agentúry už znížili rating niektorým z nich do neinvestičného pásma. Klesajú aj ceny nehnuteľností. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesli od marca minulého roka, keď dosiahli maximum, zhruba o 20 %.



Wykman pre Reuters povedal, že štát má možnosti na to, aby problémy realitného trhu neohrozili celkovú ekonomiku a švédske banky. "Sme pripravení konať," povedal.



Obavy o švédsky realitný sektor už ovplyvnili vývoj švédskej koruny a niektorí investori uvažujú, či Švédsko nie je prvou kockou domina v rámci Európy. Ako uviedol európsky štatistický úrad Eurostat, práve Švédsko a spolu s ním Nemecko sú najviac zasiahnuté zhoršujúcou sa situáciou na európskom trhu realít.



Začiatkom tohto týždňa OECD varovala pred "rizikom finančnej stability" vo Švédsku, pričom poukázala na vysoký objem bankových úverov firmám aj jednotlivcom. Väčšina z nich má pritom hypotéky s pohyblivou sadzbou.



Aj keď Wykman nespresnil, aké kroky mieni vláda prijať v súvislosti s krízou realitného trhu, a v súvislosti s bankami povedal, že "sú ziskové a stabilné," jeho slová naznačili zvyšujúce sa obavy v Štokholme. Začiatkom 90. rokov totiž prasknutie realitnej bubliny vo Švédsku viedlo k zoštátneniu dvoch bánk, poskytnutiu záchranného balíka tretej a k devalvácii meny. Krajina následne upadla do hlbokej recesie.



Realitný sektor patrí ku kľúčovým vo švédskej ekonomike. Na dlhu švédskych domácností sa tento sektor podieľa až 80 %. Práve v dôsledku hypotekárnych úverov majú Švédi dvakrát vyšší dlh než Nemci či Taliani.



V súvislosti so švédskym realitným trhom sa do pozornosti v posledných týždňoch dostala najmä jedna z najväčších firiem v tejto oblasti v krajine, spoločnosť SBB. Tej ratingové agentúry Fitch a S&P zrazili rating do neinvestičného pásma, čo ešte viac zhoršilo financovanie sa spoločnosti. SBB sa teraz snaží nájsť kupca, buď na všetky, alebo aspoň na časť aktív. Dlh spoločnosti dosiahol ku koncu marca 81 miliárd švédskych korún (6,99 miliardy eur), pričom zhruba 15 % z tejto sumy bude do jedného roka splatných.



Analytici z investičnej banky JPMorgan tento týždeň uviedli, že veľké švédske banky, ktorých expozícia voči realitnému sektoru dosahuje zhruba 1 bilión SEK, "nie sú na prípadné straty dobre pripravené". Štyri najväčšie banky v krajine však obavy odmietli. Swedbank pre Reuters uviedla, že v súvislosti s poskytovaním úverov je opatrná, SEB oznámila, že jej finančná pozícia je dobrá, a Handelsbanken upozornila na svoju nedávnu správu, v ktorej uvádza, že jej pôžičky na bývanie sú dostatočne konzervatívne a diverzifikované. Podobne ako Handelsbanken sa vyjadrila aj fínska Nordea, ktorá patrí vo Švédsku k najväčším hráčom.