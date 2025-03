Švédsky výrobca batérií Northvolt vyhlásil bankrot

Štokholm 12. marca (TASR) - Northvolt, výrobca batériových článkov pre elektrické vozidlá, v stredu oznámil, že vo Švédsku vyhlásil bankrot, keďže si nedokázal zabezpečiť financovanie, ktoré by mu umožnilo pokračovať v prevádzke. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



To znamená aj koniec najväčšej európskej nádeje na vytvorenie rivala pre veľkých ázijských výrobcov batérií.



Spoločnosť Northvolt vlani v novembri požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11, čo je proces, ktorý jej umožnil podniknúť kroky na reštrukturalizáciu dlhu. Snažila sa zohnať finančné prostriedky, ktoré by jej umožnili vyriešiť pretrvávajúce problémy, ale bez úspechu.



"Spoločnosť nebola schopná zabezpečiť si potrebné finančné podmienky, aby mohla pokračovať v súčasnej podobe," uviedla vo vyhlásení skupina, ktorá má vyše 5000 zamestnancov.



Švédsky denník Dagens Nyheter v utorok (11. 3.) informoval, že Northvolt je na pokraji vyhlásenia bankrotu a že predstavenstvo by o tejto záležitosti mohlo rozhodnúť v stredu.



Na konci januára 2025 predstavoval dlh spoločnosti viac ako 8 miliárd USD (7,33 miliardy eur) v rámci deviatich subjektov, ukázali zverejnené dokumenty.



"Na proces vrátane predaja podniku, jeho majetku a vyrovnania nesplatených záväzkov bude teraz dohliadať švédsky konkurzný správca," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Northvolt stál na čele európskych startupov, ktoré investovali miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente. Európa dúfala, že Northvolt zníži jej závislosť od dodávok z Číny, kde sa vyrába väčšina svetových batériových článkov.



Spoločnosť získala od svojho založenia v roku 2016 viac ako 10 miliárd USD vo forme vlastného imania, dlhu a financií od investorov ako Volkswagen, ktorý v nej má podiel 21 %, a Goldman Sachs s 19 %.



Northvolt začiatkom minulého roka uzavrel so skupinou veriteľov dohodu o pôžičke vo výške 5 miliárd USD na rozšírenie závodu, ale tieto financie boli neskôr zrušené pre narastajúce problémy spoločnosti.



Nemecká automobilka BMW v júni minulého roka zrušila objednávku v hodnote 2 miliardy USD, pretože výrobca batérií nedokázal splniť dlhodobú zmluvu na dodávku batériových článkov podpísanú v roku 2020.



(1 EUR = 1,0912 USD)