Švédsky výrobca batérií zníži náklady,preskúma strategické partnerstvá

Štokholm 9. septembra (TASR) - Švédsky výrobca batérií pre elektromobily Northvolt v pondelok oznámil, že zredukuje náklady, čo sa dotkne aj pracovných miest. Preskúma takisto budúce strategické partnerstvá, keďže pokračuje v obmedzovaní svojej rýchlej expanzie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Northvolt po sérii problémov, akými sú meškanie výroby a zrušenie veľkej objednávky od nemeckého BMW, pristúpil k revízii svojej stratégie, ktorej cieľom je preorientovať podnikanie.



"Tieto opatrenia odrážajú náročné makroekonomické prostredie a následné prehodnotenie krátkodobých priorít spoločnosti Northvolt," uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého cieľom spoločnosti je zabezpečiť prevádzku, zlepšiť finančnú stabilitu a posilniť výkonnosť.



"Mechanizmy na úsporu nákladov budú, žiaľ, zahŕňať niektoré ťažké rozhodnutia o veľkosti našej pracovnej sily, ktorá by zodpovedala potrebám obmedzeného rozsahu prevádzky," vyhlásil generálny riaditeľ Peter Carlsson.



Northvolt mal na konci minulého roka 5860 zamestnancov.



Oznámenie prichádza v čase, keď predaj elektromobilov v Európe klesá a kontinent výrazne zaostáva za Čínou vo výrobe batérií.



Zníženie nákladov zahŕňa aj zastavenie výroby aktívneho materiálu pre katódy v gigatovárni v Skelleftea vo Švédsku. Spoločnosť nespresnila, o koľko zníži počet zamestnancov. Uviedla len, že rokuje s odbormi a zatiaľ nepadlo žiadne konečné rozhodnutie.



Tento krok nadväzuje na nedávne vyhlásenie Northvoltu, že ruší plány na vybudovanie zariadenia na výrobu katódového materiálu vo švédskom Borlange.



Northvolt je súčasťou vlny európskych startupov, ktoré investujú desiatky miliárd eur do výroby lítium-iónových batérií pre automobilky na kontinente, keďže prechádzajú z áut so spaľovacím motorom na bezemisné elektrické vozidlá.



Rast dopytu po elektromobiloch je však slabší, než niektorí v tomto odvetví predpokladali. A konkurencia zo strany výrobcov batérií a elektromobilov v Ázii a Severnej Amerike je tvrdá. Európa predstavuje len 3 % globálnej výroby batériových článkov, v ktorej dominuje Čína. Ale snaží sa dobehnúť zameškané a do konca desaťročia si dala za cieľ dosiahnuť podiel 25 % na globálnom trhu.



Carlsson zdôraznil, že aj napriek súčasným problémom "niet pochýb o tom, že globálny prechod k elektrifikácii a dlhodobé vyhliadky pre výrobcov batériových článkov vrátane Northvolt sú silné".



Spoločnosť je aj naďalej odhodlaná vyrábať články vo svojich závodoch v Göteborgu vo Švédsku, v Heide v Nemecku a v Montreale v Kanade. Ale "potenciálne revízie harmonogramov týchto projektov budú potvrdené počas jesene spolu s ďalšími potrebnými opatreniami na úsporu nákladov".