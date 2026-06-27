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Švédsky výrobca elektromobilov Polestar sa zameria na európsky trh
Za 1. kvartál tohto roka vykázala firma Polestar prehĺbenie straty.
Autor TASR
Štokholm 27. júna (TASR) - Švédsky výrobca elektrických áut Polestar sa v nasledujúcich rokoch vo väčšej miere zameria na európsky trh. Príčinou je americké nariadenie známe ako Connected Vehicle Rule, ktorým USA z bezpečnostných dôvodov od modelového roku 2027 zakazujú predaj takzvaných prepojených vozidiel a súvisiacich technológií s väzbami na Čínu a Rusko. Informovala o tom agentúra DPA.
Automobilka so sídlom v Göteborgu oznámila, že americké ministerstvo obchodu zamietlo jej žiadosť o získanie licencie na predaj nových vozidiel na základe uvedeného pravidla. Firmu totiž kontroluje čínska spoločnosť Geely a švédska automobilka väčšinu svojich modelov vyrába na tomto trhu.
V tejto súvislosti sa tak Európa stáva pre Polestar ešte dôležitejším trhom než predtým. Pritom už teraz sa na celosvetovom predaji vozidiel švédskej firmy podieľa takmer 80 %. V 1. kvartáli tohto roka sa trhy mimo USA podieľali na predaji spoločnosti 94 %.
Za 1. kvartál tohto roka vykázala firma Polestar prehĺbenie straty. Objem predaja sa síce zvýšil o takmer desatinu, výsledky spoločnosti však ovplyvnili americké dovozné clá a nižšie ceny v Európe s cieľom pritiahnuť zákazníkov. Čistá strata za prvé tri mesiace roka dosiahla 383 miliónov USD (335,94 milióna eur), zatiaľ čo pred rokom predstavovala 166 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Automobilka so sídlom v Göteborgu oznámila, že americké ministerstvo obchodu zamietlo jej žiadosť o získanie licencie na predaj nových vozidiel na základe uvedeného pravidla. Firmu totiž kontroluje čínska spoločnosť Geely a švédska automobilka väčšinu svojich modelov vyrába na tomto trhu.
V tejto súvislosti sa tak Európa stáva pre Polestar ešte dôležitejším trhom než predtým. Pritom už teraz sa na celosvetovom predaji vozidiel švédskej firmy podieľa takmer 80 %. V 1. kvartáli tohto roka sa trhy mimo USA podieľali na predaji spoločnosti 94 %.
Za 1. kvartál tohto roka vykázala firma Polestar prehĺbenie straty. Objem predaja sa síce zvýšil o takmer desatinu, výsledky spoločnosti však ovplyvnili americké dovozné clá a nižšie ceny v Európe s cieľom pritiahnuť zákazníkov. Čistá strata za prvé tri mesiace roka dosiahla 383 miliónov USD (335,94 milióna eur), zatiaľ čo pred rokom predstavovala 166 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1401 USD)