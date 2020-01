Švédsky výrobca ocele SSAB AB sa vo 4. štvrťroku prepadol do straty

Štokholm 28. januára (TASR) - Švédsky výrobca ocele SSAB AB sa vo 4. štvrťroku 2019 prepadol do straty. Prispel k tomu slabší odbyt v Európe pre úpravy skladových zásob, štrajky vo Fínsku a nižšie ceny ocele jeho americkej divízie.



Konkrétne spoločnosť vykázala za tri mesiace do konca decembra 2019 čistú stratu 1,24 miliardy švédskych korún (117,21 milióna eur) po zisku 695 miliónov SEK v predchádzajúcom roku. Jej tržby vlani vo 4. kvartáli klesli na 16,97 miliardy SEK z predvlaňajších 19,25 miliardy SEK.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali oceliarni vo 4. kvartáli čistú stratu 458 miliónov SEK a tržby 16,8 miliardy SEK.



„Úpravy zásob klientov na európskom trhu hodnotíme ako ukončené a náš príjem objednávok sa ku koncu štvrťroka zlepšil,“ uviedol generálny riaditeľ Martin Lindqvist, ktorý očakáva, že to povedie k zvýšeniu dodávok v 1. štvrťroku 2020.



V Severnej Amerike predpokladá švédska spoločnosť, že sa dodávky jej divízie SSAB Americas klientom v 1. kvartáli v porovnaní so 4. štvrťrokom zvýšia, zatiaľ čo objemy dodávok SSAB Europe a SSAB Special Steels budú tiež stúpať.



Spoločnosť ponechala celoročnú dividendu na úrovni 1,50 SEK.



(1 EUR = 10,5795 SEK)