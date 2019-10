Švejna: Druhý pilier môže byť po zmenách výrazne atraktívnejší

Bratislava 23. októbra (TASR) – Druhý pilier bude výrazne atraktívnejší pre šetrenie, pokiaľ parlament schváli novelu zákona o sociálnom poistení z dielne koaličného Mosta-Híd. Na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to uviedol štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna. Plénum v utorok (22. 10.) posunulo právnu normu do druhého čítania.



Švejna priblížil, že tento zákon sa týka viac ako 1,5 milióna ľudí. Verí, že aj v druhom a treťom čítaní sa nájde medzi poslancami dostatočná podpora. Druhý pilier má podľa neho ešte dve zásadné chyby. Prvou bolo to, že pri výplatnej fáze si museli tí, ktorí si sporili v druhom pilieri, keď sa chceli dostať k svojím peniazom, "kúpiť" si od životnej poisťovne dôchodok. "A to sme zmenili v parlamente," skonštatoval.



Druhý problém, ktorý rieši návrh zákona, je podľa neho v tom, že sa doposiaľ nespravodlivo vypočítaval dôchodok z druhého piliera. "Je to vec, ktorá je dlhodobo známa odborníkom," podotkol. Keď sa vyriešia aj tieto problémy, tak sa podľa neho už bude dať povedať, že druhý pilier je "veľmi atraktívne a dôležité šetrenie si na dôchodok".



Výpočet starobného dôchodku ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri, by sa mal po novom zmeniť. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament na súčasnej schôdzi posunul do druhého čítania.



Poslanci uviedli, že novelu predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Preto navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. "Z dôvodu nesprávne nastaveného vzorca sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.