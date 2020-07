Svet čelí časovanej bombe v podobe firemných bankrotov

Paríž 20. júla (TASR) - Vlády na celom svete sa snažia zachrániť firmy, ktoré zápasia s dôsledkami pandémie nového koronavírusu, pred kolapsom. Svet však aj napriek tomu čelí masívnemu nárastu bankrotov zhruba o tretinu.



„Ochorenie COVID-19 vytvára časovanú bombu z hľadiska platobnej neschopnosti,“ uvádza sa v správe spoločnosti Euler Hermes, ktorá predpovedá 35 % kumulatívny nárast počtu spoločností, ktoré v rokoch 2019 až 2021 zbankrotujú.



Firma, ktorá poskytuje poistenie obchodných transakcií, uviedla, že to bude rekord v histórii jej globálneho indexu platobnej neschopnosti.



Najväčší nárast bankrotov spomedzi svetových ekonomických veľmocí predpovedá Spojeným štátom. Konkrétne Euler Hermes odhaduje, že v roku 2021 sa v porovnaní s rokom 2019, teda s obdobím pred začiatkom pandémie, zvýši počet firemných bankrotov o 57 %.



V Brazílii očakáva pritom zvýšenie bankrotov o 45 %, v Británii o 43 % a v Španielsku o 41 %. Odhaduje tiež, že aj Čína zaznamená nárast bankrotov o 20 %.



V prípade Spojených štátov „rýchle šírenie vírusu znásobené minimálnou aktivitou spôsobilo krízu likvidity vo väčšom počte firiem“, uviedla správa.



„Očakávame, že oživenie ekonomiky v tvare U v USA nebude stačiť na kompenzáciu všetkých dedičstiev tzv. koronakrízy, ktoré sa týkajú finančných ukazovateľov, ani na zabránenie rastu platobnej neschopnosti v roku 2021,“ dodala správa.



Platobná neschopnosť je ničivá, pretože ďalšie firmy po bankrote obchodného partnera tiež nedostanú zaplatené alebo budú nútené hľadať nových, často drahších dodávateľov.



„Čím väčšia spoločnosť žiada o bankrot, tým väčšie je riziko domino efektu,“ uviedla správa.



Euler Hermes tiež varoval pred dvoma scenármi, ktoré by mohli ešte zvýšiť počet bankrotov. Upozornil, že predčasné stiahnutie podporných ekonomických a politických opatrení by mohlo viesť k nárastu platobnej neschopnosti na 40 - 45 %. A ak globálne ekonomické oživenie bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo, rast platobnej neschopnosti by mohol dosiahnuť až 85 - 95 %.