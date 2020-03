Svet je blízko naplnenia dostupných kapacít na skladovanie ropy

Londýn 27. marca (TASR) - Celosvetová kapacita na skladovanie ropy je pod silným tlakom pre rastúcu produkciu v Saudskej Arábii a USA a pandémiu nového koronavírusu. Podľa niektorých expertov sa môže kapacita skladov vo svete úplne naplniť už za tri mesiace.



Spoločnosť IHS Markit odhaduje, že dostupná skladová kapacita už klesla na úroveň 1,6 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Ak budú priemerné dodávky pokračovať súčasným tempom, dopyt po uskladnení sa v prvej polovici roka 2020 zvýši na 1,8 miliardy barelov/deň. To znamená, že výrobcovia budú nútení znížiť produkciu, pretože v júni už v skladoch nebude miesto na ďalšiu nadbytočnú ropu.



Trh s ropou brzdí klesajúci dopyt v dôsledku pandémie. A dohoda veľkých producentov o obmedzení ťažby padla. Rusko odmietlo návrh Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na ďalšie zníženie limitov na ťažbu. To znamená, že sa nepredĺži ani dohoda o obmedzení produkcie, ktorá platí do 31. marca. Saudská Arábia následne vyhlásila, že zaplaví trh ropou a ponúkla veľké zľavy odberateľom.



Pakistan vo štvrtok (26. 3.) zakázal dovoz ropy a palív, pretože jeho skladovacie priestory sú plné. Vitol Group a Gunvor Group, dvaja z najväčších svetových obchodníkov s ropu, zaznamenali veľký záujem o skladovanie. Niekoľko obchodníkov si už rezervovalo supertankery na uskladnenie ropy na mori.



IHS Markit predpovedá, že ponuka môže v 2. štvrťroku 2020 prekročiť dopyt po rope o 12,4 milióna barelov denne. Vitol v stredu (25. 3.) uviedol, že dopyt oproti minulému roku klesol až o 20 miliónov barelov denne.



„Produkcia sa musí znížiť alebo dokonca zastaviť," uviedol Jim Burkhard, vedúci ropných trhov v IHS. „Teraz je len otázkou kde a o koľko.“ Objavili sa už náznaky, že potenciálny nedostatok úložného priestoru sa začína premietať aj do cien ropy.



Podľa IHS Markit Rusko má spomedzi troch najväčších svetových producentov ropy najmenej voľných skladovacích kapacít, zhruba na osem dní produkcie. Tieto čísla vychádzajú z množstva produkcie, ktoré by sa mohlo uskladniť, ak by sa vývoz zastavil. Saudská Arábia má skladovacie kapacity na 18 dní a USA na 30 dní.



Nigéria, najväčší producent ropy v Afrike, je z tohto hľadiska najzraniteľnejšia. Jej odhadovaná denná produkcia v 1. štvrťroku 2020, ktorá predstavuje 1,9 milióna barelov/deň, by zaplnila dostupné miestna v skladoch za 1,5 až 2 dni.



Kerozín alebo palivo pre lietadlá je často prvým ropným produktom, ktorý pocíti problémy, pretože dopyt po leteckej doprave má tendenciu klesať ako prvý, keď je globálna ekonomika slabá. Teraz, navyše, ničí letecký sektor nový koronavírus.



„Nádrže na letecké palivo dosiahnu svoju maximálnu hladinu pravdepodobne v priebehu apríla,“ odhaduje analytik Bjornar Tonhaugen z Rystad Energy.



Analytik SEB Bjarne Schieldrop nakreslil podobne pochmúrny obraz vyhliadok na skladovanie ropy, ktorej ceny klesajú a zotavenie je v nedohľadne. „Teraz očakávame prebytok (ponuky) v 2. štvrťroku 2020 v rozsahu, aký sme nikdy predtým nevideli,“ povedal a pripomenul, že veľa ľudí sedí pre obmedzenia doma, takže dopyt sa bude ďalej znižovať.



Keď sa naplnia skladovacie kapacity, ceny ropy skolabujú a padnú na úroveň, pri ktorej sa výroba takmer okamžite zastaví. „Zdá sa, že tam smerujeme,“ varoval Schieldrop.