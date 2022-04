Svetlá na verejnom osvetlení v Partizánskom vymenia za úsporné

Partizánske 27. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho vymení svetlá na verejnom osvetlení za úsporné. Reaguje tým na očakávaný nárast výdavkov za elektrickú energiu. Na tento účel má v vyčlenených 100.000 eur. Presun prostriedkov odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (26. 4.) v rámci druhej zmeny rozpočtu.



Samospráva zvýšila financie i na tretiu etapu rekonštrukcie chodníka a cesty na ulici Generála Svobodu o 250.000 eur. Práce za 290.000 eur chce financovať z úveru vo výške 3,33 milióna eur, ktorý si plánuje zobrať na investičné akcie.



Do rezervného fondu vráti mesto 163.600,54 eura, na základe dohody na investičnom workshope zrušili príspevok mestskej umeleckej agentúre na rekonštrukciu prestrešenia externého pódia, do konca minulého roka zase stihli realizovať opravu múrika okolo kostola v Šimonovanoch a chodníka vo Veľkých Bieliciach. Do fondu vráti i 50.000 eur za rekonštrukciu podlahy, chodby v Základnej škole Športovcov, na investíciu dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu.



Dodatok k druhej zmene rozpočtu počíta i s vkladom do vlastného imania Technických služieb mesta Partizánske vo výške 80.000 eur, financie pôvodne plánovalo využiť ako príspevok na kúpu techniky. Tú mestská spoločnosť nakoniec zakúpi z vlastných zdrojov.