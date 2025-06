Svetluna a Zväz cestovného ruchu spustili iniciatívu

Bratislava 2. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetluna a Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je prepojiť kľúčové organizácie cestovného ruchu v krajinách EÚ a vytvoriť globálnu sieť spolupráce v prípade riešenia nepredvídateľných krízových situácií v turizme, predovšetkým pri úrazoch alebo úmrtí cestujúcich v zahraničí. V pondelok o tom informovalo OZ Svetluna.



Ambíciou je prepojiť národné organizácie cestovného ruchu a podporiť vytvorenie spoločných štandardov pre repatriácie, krízové protokoly a cezhraničnú pomoc v rámci EÚ.



„Úmrtie v zahraničí patrí medzi najnáročnejšie udalosti, ktoré môžu počas ciest nastať. Napriek otvoreným hraniciam a spoločnému priestoru v rámci Európskej únie neexistuje jednotný právny rámec ani funkčný systém, ktorý by uľahčil repatriáciu zosnulých. Rodiny sa tak často ocitajú v byrokratickom chaose, čelia jazykovým bariéram, nejasným pravidlám a dlhému čakaniu,“ priblížila zakladateľka OZ Svetluna Petra Podhorcová. OZ práve v takýchto ťažkých situáciách poskytuje rodinám potrebnú pomoc a prepája kľúčových aktérov, ktorí do repatriácie vstupujú.



„Vzájomné prepájanie aktérov v segmente cestovného ruchu vnímame ako jeden z kľúčových nástrojov, ako zabezpečiť zodpovedné a bezpečné cestovanie. Podpis memoranda je zároveň štartom širšej iniciatívy, ktorá má ambíciu prepájať kľúčové strešné organizácie cestovného ruchu v členských krajinách EÚ a koordinovať postupy riešenia nepredvídateľných a krízových situácií, pokiaľ tieto nastanú,“ vysvetlil prezident ZCR SR Marek Harbuľák.



Prepojenie organizácií cestového ruchu má priniesť rýchlejší a koordinovanejší postup v krízových situáciách, ale aj pomôcť v šírení osvety a povedomia o zodpovednom cestovaní. Prispieť tiež má k posilneniu ochrany cestujúcich. Snahou je i zefektívniť legislatívne procesy na európskej úrovni, napríklad v oblasti repatriácií, cestovného poistenia či pomoci obetiam v zahraničí.



„Dôstojný návrat domov nesmie byť bojom so systémom, ale štandardom. Naším cieľom je, aby sa cestovanie nestalo len otázkou komfortu a ponuky služieb, ale aby rátalo aj s jasne nastavenými mechanizmami pre mimoriadne situácie, na ktoré sa v praxi často nemyslí, až kým nenastanú,“ uzavrela Podhorcová.