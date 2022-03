Svetová banka by mala poskytnúť Ukrajine dodatočný úver 460 mil. eur

Washington 4. marca (TASR) - Svetová banka by mala schváliť omnoho vyšší mimoriadny úver pre Ukrajinu, než pôvodne plánovala. Umožnia jej to garancie zo strany Holandska a Švédska, čo objem dodatočného úveru zvýši oproti predchádzajúcim plánom o viac než 140 miliónov eur. O zvýšenom úvere pre Ukrajinu by Svetová banka mala rozhodovať v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pôvodne plánovala Svetová banka poskytnúť Ukrajine mimoriadny úver v objeme 350 miliónov USD (316 miliónov eur). Vďaka garanciám Švédska a Holandska bude môcť poskytnúť zhruba 460 miliónov eur. Holandsko garantuje zvýšenie úveru o 95 miliónov eur a Švédsko o 50 miliónov eur.



Úver, ktorý Svetová banka pripravila nezvyčajne rýchlo, znamená pre Ukrajinu financie na obranu proti ruskej invázii. Ukrajinská vláda by mohla peniaze dostať takmer okamžite po tom, ako vedenie banky dá na uvoľnenie financií súhlas, uviedli pre Reuters dva zdroje oboznámené so situáciou. Nie je však vylúčené, že uvoľnenie financií sa posunie na začiatok budúceho týždňa. Ako uviedol jeden zo zdrojov, úver sa bude považovať za schválený, ak do pondelka (7. 3.) nebudú podané žiadne námietky. Je však možné, že ich podá ruský zástupca, čo by znamenalo predĺženie celého procesu o deň, prípadne dva.