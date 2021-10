Svetová banka: Ceny ropy klesnú až v roku 2023

Washington 21. októbra (TASR) - Nedávne výrazné zvýšenie globálnych cien ropy môže ohroziť hospodársky rast a je nepravdepodobné, že by sa zmiernilo pred rokom 2023. Uviedla to vo štvrtok vo svojej správe Svetová banka (SB).



Banka na základe najnovšieho prieskumu očakáva, že na konci roka dosiahnu priemerné ceny ropy zhruba 70 USD (60,15 eura) za barel, čo bude o 70 % viac ako v roku 2020. Tento vývoj na trhu s ropou podľa SB tlačí nahor ceny ďalších energií, ako je zemný plyn.



"Náhly nárast cien energií predstavuje významné krátkodobé riziká pre globálnu infláciu, a v prípade, že sa udrží, mohol by mať vplyv aj na hospodársky rast v krajinách dovážajúcich energie," uviedol hlavný ekonóm Svetovej banky Ayhan Kose.



Skonštatoval pritom, že zdraženie bolo "výraznejšie, ako sa pôvodne predpokladalo" a "môže komplikovať politické rozhodnutia v čase, keď sa štáty spamätávajú z minuloročnej globálnej recesie" v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Ceny ropy sa v uplynulých týždňoch vyšplhali nad hranicu 80 USD za barel (1 barel = 159 litrov), čo je ich viacročné maximum. Prispelo k tomu opätovné otváranie ekonomík po pandémii a obmedzenie ťažby, na ktorom sa vlani dohodli najväčší svetoví producenti.



Svetová banka používa priemer z cien ropnej zmesi Brent, americkej West Texas Intermediate a dubajskej ropy. A predpovedá, že ceny komodity "zostanú v roku 2022 na vysokej úrovni, ale v druhej polovici roka začnú klesať, keďže sa zmiernia obmedzenia na strane ponuky".



Banka odhaduje, že priemerná ceny ropy v roku 2022 dosiahne 74 USD/barel a v roku 2023 klesne na 65 USD za barel.



Zároveň ale varuje, že "v blízkej budúcnosti môže dôjsť k zvýšeniu cien v dôsledku veľmi nízkych zásob a pretrvávajúcich obmedzených dodávkach na trhy".