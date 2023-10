Svetová banka musí byť lepšia a väčšia, vyhlásil jej prezident

Marrákeš 11. októbra (TASR) - Svetová banka (SB), globálny poskytovateľ pôžičiek, sa musí stať lepšou a väčšou, aby zvýšila svoju schopnosť pomáhať rozvojovým krajinám v boji proti klimatickej zmene, chudobe a pandémii. Vyhlásil to prezident Svetovej banky Ajay Banga na výročnom zasadaní banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) v Maroku. TASR správu prevzala z AFP.



Banga, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard, po nástupe na čelo SB v júni sľúbil reformy. Na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že je potrebná "hlboká kultúrna zmena v inštitúcii, ktorá má hrdú históriu a odviedla úžasnú prácu za uplynulých 78 rokov".



Pripomenul, že krajiny musia rokovať s rôznymi oddeleniami a že medzi prerokovaním projektu a jeho konečným schválením môže uplynúť aj 27 mesiacov. Preto považuje za potrebné zlepšiť a zefektívniť procesy v banke.



Banga sa zaviazal, že dôsledky zmeny klímy sa stanú najvyššiu prioritu SB po tom, ako prevzal vedenie od Davida Malpassa, bývalého úradníka amerického ministerstva financií, ktorý predčasne odstúpil pre pochybnosti o jeho postoji k tejto otázke.



Podľa nového generálneho riaditeľa SB chudobu, pandémie a klimatickú zmenu nemožno riešiť oddelene. Banka však potrebuje väčšiu "finančnú palebnú silu", aby mohla pomáhať. Nové opatrenia by mohli v nasledujúcom desaťročí zvýšiť jej úverovú kapacitu o 150 miliárd USD (141,46 miliardy eur). "Je to značné číslo, ale nebude to stačiť na všetky problémy, ktorým svet čelí."



"Niet pochýb o tom, že musíme byť väčšou bankou," povedal Banga a poukázal pritom na nezávislú expertnú skupinu G20, ktorá odporučila strojnásobenie financovania multilaterálnych rozvojových bánk.



Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o uvoľnenie financií za zvýhodnených podmienok pre Svetovú banku. Suma podľa ministerky financií Janet Yellenovej môže dosiahnuť 27 miliárd USD. Proces v Kongrese však brzdí fakt, že republikáni hľadajú nového predsedu Snemovne reprezentantov po zvrhnutí Kevina McCarthyho minulý týždeň zástancami tvrdej politickej línie.



Banga dúfa, že Kongres to schváli. Ďalšie veľké ekonomiky ako Nemecko už prispeli, zatiaľ čo severské štáty a Saudská Arábia diskutujú o spôsoboch, ako prispieť prostredníctvom rôznych nástrojov, povedal.



Yellenová na separátnej tlačovej konferencii uviedla, že požiada ostatné krajiny, aby Svetovej banke poskytli výhodnejšie financie.



(1 EUR = 1,0604 USD)