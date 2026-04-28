Svetová banka: Nárast cien hnojív ohrozuje potravinovú bezpečnosť
Svetová banka varuje, že vyššie náklady pravdepodobne znížia zisky poľnohospodárov a ohrozia úrodu.
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Prudké zdraženie hnojív ohrozuje potravinovú bezpečnosť miliónov ľudí. Upozornila na to Svetová banka (SB), podľa ktorej sa ceny tento rok v porovnaní s minulým rokom môžu zvýšiť až o 31 %. Poľnohospodári by tak museli platiť za hnojivá najviac od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Svetová banka varuje, že vyššie náklady pravdepodobne znížia zisky poľnohospodárov a ohrozia úrodu. To by mohlo mať fatálne dôsledky na zásobovanie potravinami a ich cenovú dostupnosť. Podľa údajov Svetového potravinového programu OSN by mohlo trpieť hladom až o 45 miliónov ľudí viac, ak by sa konflikt na Blízkom východe predĺžil. Celkovo Svetová banka predpokladá, že americko-izraelská vojna s Iránom povedie k najsilnejšiemu nárastu cien energií za posledné štyri roky. V roku 2026 by mali vzrásť o 24 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pri surovinách ako celku by mal nárast cien dosiahnuť 16 %.
