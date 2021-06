Svetová banka očakáva najrýchlejší rast ekonomiky takmer za 50 rokov

Washington 8. júna (TASR) - Svetová banka výrazne zlepšila prognózu tohtoročného vývoja svetovej ekonomiky, pričom počíta s najvýraznejším rastom za posledných 50 rokov. K rastu by mali prispieť vakcinačné programy a masívne vládne stimuly v bohatých krajinách.



Svetová banka v najnovšej správe o vyhliadkach svetovej ekonomiky Global Economic Prospects uviedla, že v roku 2021 počíta s rastom o 5,6 % po minuloročnom poklese o 3,5 %, keď pandémia nového koronavírusu prinútila vlády obmedziť ekonomickú aktivitu, informovala agentúra AP. Nová prognóza predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s januárovým odhadom na úrovni 4,1 %.



Ak sa nový odhad Svetovej banky naplní, bude to najvýraznejší rast globálnej ekonomiky od roku 1973, v ktorom dosiahol 6,6 %. Zároveň to bude najvýraznejší rast z obdobia recesie za posledných 80 rokov.



Rast by mali ťahať najmä veľké a priemyselne rozvinuté ekonomiky, dodala Svetová banka. Zároveň však upozornila, že mnohé rozvíjajúce sa trhy aj naďalej zápasia s pandémiou nového koronavírusu a jej dôsledkami. "Aj keď evidujeme pozitívne náznaky zotavovania svetového hospodárstva, pandémia aj naďalej tlačí do chudoby a nerovnosti ľudí v rozvíjajúcich sa ekonomikách," povedal prezident Svetovej banky David Malpass. V tejto súvislosti vyzval na rýchlejšiu distribúciu vakcín do chudobnejších krajín, ktoré v očkovaní obyvateľov výrazne zaostávajú.



Svetová banka očakáva, že ekonomika USA by tento rok mala vzrásť o 6,8 % po minuloročnom poklese o 3,5 %. V januári počítala s rastom iba o 3,5 %. Rýchle tempo vakcinácie obyvateľstva spolu s nízkymi úrokovými sadzbami a masívnymi vládnymi programami na podporu hospodárstva však prispelo k rýchlejšiemu zotavovaniu, než banka pôvodne predpokladala.



Čínska ekonomika by mala podľa banky vzrásť v tomto roku o 8,5 %. V roku 2020 sa hrubý domáci produkt Číny zvýšil iba o 2,3 %. Čína bola síce vlani jedinou veľkou ekonomikou, ktorá dokázala v pandemickom roku zaznamenať celoročný rast, tempo nad 2 % však pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta bolo príliš nízke.



Čo sa týka eurozóny, Svetová banka počíta s rastom ekonomiky v tomto roku o 4,2 %. V minulom roku hospodárstvo menového bloku kleslo o 6,6 %.