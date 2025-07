Svetová banka očakáva tento rok mierny rast ekonomiky Sýrie

New York/Damask 7. júla (TASR) - Svetová banka odhaduje, že ekonomika vojnou zničenej Sýrie by mohla tento rok zaznamenať mierny rast. Umožniť by jej to malo najmä zmiernenie sankcií, čo sa však týka celkového pokroku, ten bude limitovaný. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa najnovšej prognózy Svetovej banky (SB) by mohol hrubý domáci produkt (HDP) Sýrie vzrásť tento rok o 1 %. Vlani zaznamenala ekonomika podľa odhadov pokles na úrovni 1,5 %. Údaje z predchádzajúcich rokov síce poukazujú na relatívne mierny pokles či v niektorých rokoch mierny rast hospodárstva, vychádzajú však z roku 2012, keď sa podľa údajov tradingeconomics ekonomika Sýrie prepadla o 26,3 %. V rovnakom poklese pokračovala aj v roku 2013 a v roku 2014 zaznamenala pokles o vyše 10 %.



„K rastu do určitej miery prispeje zmiernenie sankcií, celkový pokrok však bude obmedzený, keďže Sýria má stále zmrazené aktíva a obmedzený prístup k medzinárodnému bankovému sektoru,“ uviedla SB. To podľa nej naďalej komplikuje dodávky energie, finančnú pomoc, ako aj obchod a investície.



Čiastočnú pomoc poskytla banka Sýrii koncom júna, keď krajine schválila grant v hodnote 146 miliónov USD (124,08 milióna eur). Tieto financie by mali prispieť najmä k obnove dodávok elektriny.



Suma je súčasťou balíka v celkovej výške 1 miliarda USD, ktorú SB odsúhlasila okrem Sýrie aj pre Irak a Libanon. Najväčší balík získa Irak. Svetová banka v jeho prípade schválila 930 miliónov USD, a to na zlepšenie železničnej infraštruktúry, ďalej na podporu domáceho obchodu a diverzifikáciu ekonomiky. Pre Libanon schválila 250 miliónov USD, ktoré pôjdu najmä na najnutnejšie opravy kritickej verejnej infraštruktúry.



(1 EUR = 1,1767 USD)