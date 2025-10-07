< sekcia Ekonomika
Svetová banka očakáva rast poľského HDP o 3,2 % a v roku 2026 o 3 %
Podľa expertov banky rast v najväčších ekonomikách regiónu - s výnimkou Ruska - posilňuje.
Autor TASR
Varšava 7. októbra (TASR) - Poľská ekonomika má v tomto roku podľa Svetovej banky vzrásť o 3,2 %. Inštitúcia tak potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu, pričom v roku 2026 očakáva rast o 3 % a v roku 2027 rast o 2,9 %. Vyplýva to zo správy Jobs and Prosperity, ktorá hodnotí vývoj v regióne Európy a strednej Ázie (ECA). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa expertov banky rast v najväčších ekonomikách regiónu - s výnimkou Ruska - posilňuje. V Poľsku a Turecku, ktoré patria k najväčším ekonomikám oblasti, má tento rok rast dosiahnuť 3,2 %, respektíve 3,5 %. Prognózy sú založené na sile sektora služieb, investíciách a vysokom spotrebiteľskom dopyte.
Svetová banka poukázala aj na vývoj inflácie, ktorá sa v auguste pohybovala v cieľovom pásme centrálnych bánk v piatich krajinách vrátane Poľska. Poľská národná banka podľa nej od mája trikrát znížila úrokové sadzby, spolu o 100 bázických bodov, pričom referenčná sadzba momentálne predstavuje 4,75 %.
V Poľsku pretrváva vysoký tlak na verejné výdavky, a to v dôsledku obranných investícií na úrovni približne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), zvýšených sociálnych transferov a rastúcich nákladov na infraštruktúru a energetiku.
Svetová banka pôvodne predpokladala, že poľský HDP v roku 2025 vzrastie o 3,7 %. Prognózu však postupne znížila - v januári na 3,4 % a v apríli na 3,2 %, ktorú teraz zachováva. Ako dôvod uviedla globálnu ekonomickú neistotu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa expertov banky rast v najväčších ekonomikách regiónu - s výnimkou Ruska - posilňuje. V Poľsku a Turecku, ktoré patria k najväčším ekonomikám oblasti, má tento rok rast dosiahnuť 3,2 %, respektíve 3,5 %. Prognózy sú založené na sile sektora služieb, investíciách a vysokom spotrebiteľskom dopyte.
Svetová banka poukázala aj na vývoj inflácie, ktorá sa v auguste pohybovala v cieľovom pásme centrálnych bánk v piatich krajinách vrátane Poľska. Poľská národná banka podľa nej od mája trikrát znížila úrokové sadzby, spolu o 100 bázických bodov, pričom referenčná sadzba momentálne predstavuje 4,75 %.
V Poľsku pretrváva vysoký tlak na verejné výdavky, a to v dôsledku obranných investícií na úrovni približne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), zvýšených sociálnych transferov a rastúcich nákladov na infraštruktúru a energetiku.
Svetová banka pôvodne predpokladala, že poľský HDP v roku 2025 vzrastie o 3,7 %. Prognózu však postupne znížila - v januári na 3,4 % a v apríli na 3,2 %, ktorú teraz zachováva. Ako dôvod uviedla globálnu ekonomickú neistotu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)