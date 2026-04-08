Svetová banka očakáva tento rok spomalenie rastu ekonomiky južnej Ázie
Situácia by sa mala zlepšiť v budúcom roku, v ktorom SB očakáva, že ekonomika regiónu zrýchli rast na 6,9 %.
Autor TASR
Naí Dillí 8. apríla (TASR) - Svetová banka očakáva, že rast hospodárstva južnej Ázie sa tento rok výrazne spomalí. Ako dôvod uviedla konflikt na Blízkom východe a narušenie dodávok energií, keďže región je od dovozu komodít vysoko závislý. Informovala o tom agentúra Reuters.
Svetová banka (SB) v najnovšom výhľade vývoja juhoázijskej ekonomiky odhaduje, že tento rok vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) regiónu o 6,3 %. Aj keď je to v porovnaní s inými oblasťami stále výrazný rast, je omnoho slabší než v roku 2025, v ktorom HDP južnej Ázie zaznamenal rast o 7 %.
Situácia by sa mala zlepšiť v budúcom roku, v ktorom SB očakáva, že ekonomika regiónu zrýchli rast na 6,9 %. Oblasť južnej Ázie si tak udrží pozíciu najrýchlejšie rastúceho regiónu spomedzi rozvíjajúcich sa trhov a ekonomík.
Čo sa týka jednotlivých ekonomík, ťahúňom v rámci regiónu je naďalej India. V jej prípade Svetová banka očakáva za skončený fiškálny rok 2025/2026 (indický fiškálny rok trvá od apríla do konca marca) rast na úrovni 7,6 %. V tomto fiškálnom roku 2026/2027 predpokladá spomalenie tempa rastu na 6,6 %, je to však zlepšenie odhadu, keďže banka pôvodne počítala s rastom na úrovni 6,3 %. Ešte výraznejšie tempo rastu odhaduje tento rok SB v prípade ekonomiky Bhutánu, ktorá by mala vzrásť o 7,1 %.
Slabším tempom porastú ekonomiky Bangladéša (3,9 %), Srí Lanky (3,6 %) a nepriaznivý vývoj očakáva Svetová banka v prípade Maldív. Ekonomika obľúbenej turistickej destinácie dopláca na krízu na Blízkom východe a vysoké ceny leteckého paliva. SB predpokladá, že HDP Maldív vzrastie iba o 0,7 %.
