Svetová banka ponechala odhad rastu HDP Číny v roku 2023

Peking 2. októbra (TASR) - Svetová banka ponechala svoju prognózu hospodárskeho rastu Číny na rok 2023 na úrovni 5,1 %. To sa zhoduje s jej predchádzajúcim odhadom z apríla, ale znížila svoju predpoveď na rok 2024 na 4,4 % zo 4,8 %. Odôvodnila to problémami v realitnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Svetová banka vo svojej polročnej aktualizácii pre celú východnú Áziu a Tichomorie vrátane Číny mierne znížila svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023 na 5 % z predchádzajúceho odhadu 5,1 %.



V roku 2024 banka zhoršila výhľad hospodárskeho rastu tohto regiónu na 4,5 % zo 4,8 %. Pripísala to vonkajším faktorom vrátane stagnujúcej globálnej ekonomiky, vysokých úrokových sadzieb a protekcionizmu v obchode.



"V roku 2022 bolo v globálnom obchode zavedených takmer 3000 nových obmedzení, čo je trikrát viac ako v roku 2019," uviedla SB.



V prípade Číny jej ekonomika po zrušení blokád spojených s ochorením COVID-19 najskôr ožila, ale postupne začala strácať tempo, keďže ju zaťažuje zvýšený dlh a slabosť v sektore nehnuteľností, poznamenala SB, podľa ktorej však už druhá najväčšia ekonomika sveta začína vykazovať známky stabilizácie.



SB poukázala na fakt, že aktivita v čínskych továrňach v septembri prvýkrát za šesť mesiacov vzrástla. Prvé známky zlepšenia sa pritom objavili už v auguste, keď sa zrýchlil rast priemyselnej výroby aj maloobchodných tržieb, zatiaľ čo poklesy vývozu a dovozu sa zmiernili, rovnako ako deflačné tlaky. Zisky priemyselných firiem v auguste prekvapujúco vzrástli až o 17,2 %, čím zmazali júlový pokles o 6,7 %.



Analytici však tvrdia, že bude potrebná väčšia politická podpora, aby sa zabezpečilo, že čínska ekonomika tento rok dosiahne vládny cieľ, ktorým je rast hospodárstva o zhruba 5 %.