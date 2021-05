Svetová banka poskytne Afrike 2 miliardy dolárov na podporu ekonomiky

Johannesburg 19. mája (TASR) - Medzinárodná finančná korporácia (IFC) patriaca pod Svetovú banku investuje 2 miliardy USD (1,64 miliardy eur) s cieľom podporiť zotavenie africkej ekonomiky z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Financie budú smerovať do podpory malých podnikov a na posilnenie medzinárodného obchodu.



Pandémia síce najviac otriasla európskymi krajinami a USA a momentálne má dramatický priebeh v Indii, jej dôsledky však ekonomicky pocítila aj Afrika. Očakáva sa, že subsaharská Afrika zaznamená tento rok najslabšie tempo rastu spomedzi všetkých svetových regiónov.



Ako informovala agentúra Reuters, IFC investuje 1 miliardu USD do priamej pomoci mikropodnikom, malým a stredným podnikom. Ďalšiu miliardu dolárov investuje do posilnenia obchodu, v rámci čoho by sa mal podporiť dovoz a vývoz základných tovarov, vrátane potravín a zdravotníckych produktov.



Minulý rok oznámila IFC pomoc svojim klientom v rámci zrýchleného financovania v celkovej hodnote 8 miliárd USD. Viac než polovicu z tejto sumy inštitúcia už poskytla, pričom vyše 30 % smerovalo ku klientom IFC v Afrike.