Svetová banka poskytne Ukrajine vyše 720 miliónov dolárov

Washington 8. marca (TASR) - Svetová banka (SB) schválila v pondelok balík núdzovej finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 723 miliónov dolárov.



Pomoc v podobe úverov a grantov, ktorú odsúhlasila rada výkonných riaditeľov SB, by mala byť Ukrajine poskytnutá už v priebehu nasledujúcich dní, informovala televízia Sky News.



Vláda v Kyjeve, ktorá riadi obranu krajiny pred vojenskou agresiou Ruska, by mala podľa BBC z prostriedkov SB vyplácať mzdy zamestnancov verejného sektora, sociálne podpory či dôchodky.



Financie prostredníctvom SB poskytnú Ukrajine Británia, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko a Island. Úverové garancie poskytli aj Holandsko a Švédsko.



"Skupina Svetovej banky rýchlo koná, aby podporila Ukrajinu a jej obyvateľov, ktorí čelia násiliu a extrémnym negatívnym (ľudským aj ekonomickým) dôsledkom ruskej invázie," uviedol prezident SB, ktorého citovala agentúra DPA.



Svetová banka okrem tejto okamžitej pomoci v priebehu nasledujúcich mesiacov pripraví aj ďalší podporný balík pre Ruskom napadnutú Ukrajinu vo výške troch miliárd dolárov. Pomoc od SB by mali dostať aj krajiny susediace s Ukrajinou, do ktorých smerujú ukrajinskí utečenci.