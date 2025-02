Svetová banka pracuje na decentralizácii

Washington 18. februára (TASR) - Svetová banka (SB) v utorok oznámila, že reštrukturalizuje svoje globálne operácie a presúva svoje regionálne manažérske tímy z Washingtonu do centrál po celom svete. Cieľom tohto kroku je lepšie a rýchlejšie reagovať na potreby regiónov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Tento ostatný krok v našej decentralizácii predstavuje významný míľnik: po prvýkrát budú dve tretiny prevádzkového personálu Svetovej banky sídliť v regiónoch, ktorým slúžia," uviedla banka v utorok v e-maile pre zamestnancov.



Podľa Anny Bjerdeovej, prevádzkovej riaditeľky SB, tieto zmeny sú súčasťou pokračujúceho úsilia o zlepšenie operácií banky, zjednodušenia prístupu pre klientov a priblíženia vyšších manažérov ku krajinám, ktoré majú na starosti.



Ovplyvní to 11 regionálnych viceprezidentov úverovej pobočky Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Medzinárodného združenia pre rozvoj (International Development Association, IDA), ktoré slúži najchudobnejším krajinám, Medzinárodnej finančnej korporácie (International Finance Corporation, IFC), ako aj regionálnych riaditeľov.



Dva zdroje oboznámené s plánmi uviedli, že členovia výkonnej rady SB boli v uplynulých týždňoch stručne informovaní o pláne.



Túto iniciatívu riadi prezident Svetovej banky Ajay Banga od svojho nástupu do funkcie v júni 2023 a nesúvisí s nedávnymi krokmi administratívy USA, ktorá ruší zahraničnú pomoc a sťahuje Spojené štáty z medzinárodných inštitúcií, uviedli zdroje.



Plány pre nové centrály sa stále dokončujú, pričom sa zohľadňujú možnosti leteckého spojenia, blízkosť klientov a kvalita života zamestnancov. Dubaj, Singapur a Nairobi sú pravdepodobné možnosti, uviedli zdroje.



Prvé kroky by mohli prísť už v máji, pričom zmeny budú plne zavedené v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, uviedol zdroj oboznámený s plánmi. Tímy pre Latinskú Ameriku a Karibik zostanú vo Washingtone, dodala banka.