Svetová banka pracuje na náhrade za správu Doing Business

Kristalina Georgievová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 10. novembra (TASR) - Svetová banka (SB) plánuje približne do dvoch rokov zverejniť náhradu za svoje kľúčové hodnotenie podnikateľského prostredia v jednotlivých krajinách, ktoré bolo zrušené po škandále s manipuláciou údajov. Oznámila to v stredu hlavná ekonómka banky Carmen Reinhartová.Bankou v septembri otriasol škandál spojený s jej rebríčkom Doing Business, ktorý klasifikoval krajiny na základe podmienok pre podnikanie, predpisov a ekonomických reforiem.Správa nezávislých vyšetrovateľov však odhalila nezrovnalosti v údajoch z rokov 2018 a 2020. Podľa vyšetrovateľov, vysokí predstavitelia SB, vrátane vtedajšej generálnej riaditeľky Kristaliny Georgievovej, ktorá teraz vedie Medzinárodný menový fond (MMF), vyvíjali tlak na zamestnancov, aby zmenili údaje a vykreslili Čínu v priaznivejšom svetle vo vydaní ostro sledovaného rebríčka podmienok pre podnikanie.Reinhartová, ktorá bol povýšená do vrcholového manažmentu v rámci snahy o obnovenie dôvery v SB, uviedla tiež, že niektoré kľúčové koncepty nového produktu sú už jasné.Patrí medzi sem väčšia transparentnosť základnej metodológie, väčšie spoliehanie sa na údaje z prieskumov od spoločností a menšie sústredenie sa na rebríček krajín.Banka bude klásť väčší dôraz na údaje z prieskumov, aby znížila úlohu úsudku a odstránila aspekt "súťaže" v rebríčku, ktorý motivoval krajiny k, poznamenala Reinhartová.Predstavenstvo banky po škandále zrušilo rebríček Doing Business.Právna kancelária WilmerHale ale stále pracuje na druhej správe o možnom nevhodnom správaní v súvislosti so zmenami údajov, z ktorých profitovala nielen Čína, ale aj Saudská Arábia a ďalšie krajiny.Správna rada MMF Georgievovú po zdĺhavom preskúmaní obvinení podporila vo funkcii, no vzhľadom na to, že vyšetrovanie nie je ešte úplne uzavreté, stále môže byť spomenutá v druhej správe.Podľa Reinhartovej tento prípad naštrbil dôveryhodnosť Svetovej banky a obnovenie dôvery si vyžiada čas a úsilie.povedala a dodala, že banka po preskúmaní niekoľkých externých správ prijala množstvo opatrení a záruk.Reinhartová si objednala rozsiahlu externú revíziu metodológie Doing Business po tom, čo banka interne vzniesla obavy z manipulácie s údajmi.Výsledná ostrá 84-stranová analýza vyzýva na sériu nápravných opatrení a reforiem. Vyčíta banke nedostatočnú transparentnosť základných údajov a argumentuje, že by mala prestať predávať konzultačné služby vládam, ktoré sa snažia zlepšiť si svoje skóre. Tento postup však bol podľa Reinhartovej zastavený už v rokoch 2020 a 2021.Reinhartová dodala, že po dokončení druhej správy od WilmerHale sa banka podrobnejšie pozrie na dôsledky škandálu a zváži, aké ďalšie opatrenia budú potrebné.