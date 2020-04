Svetová banka: Pre pandémiu môžu v Ázii čeliť chudobe milióny ľudí

Washington 1. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu môže v Ázii uvrhnúť do chudoby najmenej 11 miliónov ľudí. V najhoršom prípade by sa veľká časť Ázie dostala do dlhodobej recesie, píšu spravodajské servery CNN a France24 odvolávajúc sa na najnovšiu správu Svetovej banky.



"Pandémia spôsobuje bezprecedentný globálny šok, ktorý by mohol zastaviť rast a zvýšiť chudobu v celom regióne," uviedol hlavný ekonóm Svetovej banky pre východnú Áziu a Tichomorie Aaditya Mattoo.



V Číne, epicentre pandémie koronavírusu, banka v základnej prognóze na rok 2020 predpokladá pokles rastu na 2,3 percenta. V najhoršom prípade by sa rast Číny takmer zastavil a dosiahol len 0,1 percenta oproti 6,1 percenta v roku 2019.



Toto by malo vážne následky pre globálnu ekonomiku. Keďže Čína je druhou najväčšou ekonomikou na svete a hlavným motorom globálneho rastu, akékoľvek narušenie jej hospodárstva bude mať celosvetové následky.



Rast celého regiónu by mohol spomaliť v najlepšom prípade na 2,1 percenta v roku 2020 v porovnaní s odhadovaným rastom 5,8 percenta v roku 2019. Podľa najhoršieho scenára by sa však ekonomika regiónu narástla len o 0,5 percenta.



Svetová banka taktiež vyzvala svetové spoločenstvo na rázne kroky, pričom prvoradou prioritou by mali byť opatrenia na zmiernenie šoku, ktoré domácnosti utrpeli v dôsledku krátenia alebo straty príjmov.