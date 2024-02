Svetová banka: Rast rozvíjajúcich sa ekonomík je slabý

Londýn 21. februára (TASR) - Svetová banka varovala, že vysoké náklady na obsluhu dlhu "prudko zmenili" situáciu, čo sa týka potreby ekonomického rastu. Pri vyšších výnosoch dlhopisov oproti minulým rokom musia rozvíjajúce sa ekonomiky tempo rastu výrazne zrýchliť, ináč budú mať veľké problémy so splácaním dlhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetová banka prichádza s varovaním v období, keď objem predaja medzinárodných dlhopisov zo strany týchto ekonomík dosiahol historické maximá. V januári predali rozvíjajúce sa ekonomiky medzinárodné dlhopisy za rekordných 47 miliárd USD (43,51 miliardy eur). Najviac sa na tom síce podieľali štáty s nižším úverovým rizikom, ako Saudská Arábia, Mexiko a Rumunsko, sú tu však aj krajiny, ktorých dlhopisy nesú omnoho vyššie výnosy. Napríklad Keňa vydala dlhopis s výnosom viac než 10 %.



"Čo sa týka nových pôžičiek, situácia sa dramaticky zmenila. Ekonomiky musia rásť omnoho rýchlejšie," povedal v Londýne v rozhovore pre agentúru Reuters Ayhan Kose, zástupca hlavného ekonóma Svetovej banky. Ktorých krajín sa to týka najviac neuviedol, upozornil však na extrémne výnosy dlhopisov. "Určite by som sa obával mať hypotéku s 10-percentným úrokom," povedal.



Zrýchlenie hospodárskeho rastu však bude zložité. Banka už v januári vo svojej prognóze vývoja svetovej ekonomiky uviedla, že globálna ekonomika smeruje za roky 2020-2024 k najslabšiemu 5-ročnému rastu za posledných 30 rokov. To platí aj v prípade, že sa za toto obdobie vyhne recesii.



Slabý rast globálneho hospodárstva pocítia najviac práve rozvíjajúce sa ekonomiky, z ktorých približne tretina sa od pandémie nového koronavírusu nedokázala zotaviť a príjem na obyvateľa v nich zostáva pod úrovňou z roku 2019. Situáciu ešte viac zhoršuje eskalácia konfliktu na Blízkom východe a problémy vo svetovom obchode, ktorý je podľa Koseho z pohľadu znižovania chudoby kľúčový, a to najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Dodal, že ak tempo hospodárskeho rastu zostane v týchto štátoch nízke, je pravdepodobné, že niektoré z rozvíjajúcich sa ekonomík sa nevyhnú reštrukturalizácii dlhu.



(1 EUR = 1,0802 USD)