Svetová banka schválila viac než miliardu USD pre Irak,Sýriu a Libanon

Bejrút 25. júna (TASR) - Svetová banka oznámila, že schválila poskytnutie vyše 1 miliardy USD (862,22 milióna eur) pre Irak, Sýriu a Libanon. Peniaze by mali smerovať do infraštruktúrnych a rekonštrukčných projektov. Informovala o tom agentúra AP.



Najväčší balík získa Irak. Svetová banka v jeho prípade schválila 930 miliónov USD, a to na zlepšenie železničnej infraštruktúry v krajine, ďalej na podporu domáceho obchodu a diverzifikáciu ekonomiky.



Banka okrem toho schválila grant v hodnote 146 miliónov USD pre vojnou zničenú Sýriu. Tieto financie by mali prispieť najmä k obnove dodávok elektriny.



Nakoniec pre Libanon, ktorý sa zotavuje z vyše roka trvajúcej vojny medzi Hizballáhom a Izraelom, schválila Svetová banka 250 miliónov USD. V tomto prípade sú peniaze určené najmä na pomoc pri najnutnejších opravách poškodenej kritickej verejnej infraštruktúry.



(1 EUR = 1,1598 USD)