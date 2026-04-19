< sekcia Ekonomika
Svetová banka spustila novú stratégiu na pomoc malým krajinám
Minulý rok schválila Svetová banka v prospech malých štátov, ktoré čelia špecifickým ekonomickým výzvam, a sú výraznejšie vystavené šokom, rekordných 3,3 miliardy USD (2,8 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 19. apríla (TASR) - Svetová banka predstavila koncom tohto týždňa novú stratégiu s cieľom pomôcť malým ostrovným štátom, ale aj ďalším malým krajinám lepšie riešiť špecifické výzvy, ako sú odľahlosť, vystavenie ekonomickým šokom a úzka ekonomická základňa. Informovala o tom agentúra Reuters.
Prezident Svetovej banky (SB) Ajay Banga na stretnutí s centrálnymi bankármi a ministrami z 50 malých štátov počas jarného zasadnutia SB a Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone uviedol, že koncept počíta s využitím rozličných nástrojov s cieľom pomôcť krajinám prilákať viac súkromných investícií, podporiť ich pri reformách na zlepšenie podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku umožniť im vytvoriť viac pracovných miest. Projekt sa bude zameriavať na oblasti ako zdravotníctvo, dostupná energia, odolná infraštruktúra a mikro a malé podniky. V týchto oblastiach vidia predstavitelia SB najväčšie príležitosti na podporu ekonomického rastu, posilnenie biznisu a vytvorenie väčšieho počtu kvalitnejších pracovných pozícií.
Minulý rok schválila Svetová banka v prospech malých štátov, ktoré čelia špecifickým ekonomickým výzvam, a sú výraznejšie vystavené šokom, rekordných 3,3 miliardy USD (2,8 miliardy eur). „V prípade malého podniku dokáže jeden hurikán, náhly rast cien dovážaných palív či pokles príjmov z cestovného ruchu za pár dní zlikvidovať mesiace investícií a príjmov,“ uviedla SB v súvislosti s novou stratégiou.
Podľa Bangu Svetová banka bude k jednotlivým štátom a projektom v nich pristupovať diferencovane. „Tu nie je možný univerzálny prístup. Malé štáty aj ich ekonomiky sú rôznorodé a my sa pri ich podpore tým budeme riadiť,“ dodal Banga.
(1 EUR = 1,1797 USD)
