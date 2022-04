Svetová banka: Svet čelí najväčšiemu nárastu cien energií

Washington 26. apríla (TAFP) - Ceny energií od ruskej invázie na Ukrajinu prudko vzrástli a spolu s cenami ďalších komodít pravdepodobne zostanú na "historicky vysokých" úrovniach až do roku 2024. To ohrozí hospodársky rast, varovala v utorok Svetová banka (SB). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"To predstavuje najväčší komoditný šok od 70. rokov (minulého storočia)," povedal viceprezident Svetovej banky pre spravodlivý rast, financie a inštitúcie Indermit Gill.



SB očakáva, že ceny energií sa tento rok zvýšia o 50 %, pričom situáciu zhoršujú aj obmedzenia v obchode a tiež rastúce ceny potravín, palív a hnojív.



"Tento vývoj začína vyvolávať prízrak stagflácie," varoval Gill vo vyhlásení k správe Svetovej banky Commodity Markets Outlook (Vyhliadky komoditných trhov).



Zopakoval výzvu ostatných predstaviteľov Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) z predchádzajúcich dní a naliehal na vlády, aby „využili každú príležitosť na zvýšenie domáceho hospodárskeho rastu a vyhli sa krokom, ktoré poškodia globálnu ekonomiku“.



V správe sa tiež uvádza, že zvýšenie cien energií za uplynulé dva roky bolo najväčšie od ropnej krízy v roku 1973, keď Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vyhlásila embargo.



Očakáva sa, že v dôsledku vojny na Ukrajine a sankcií Západu proti Moskve dosiahne priemerná cena ropnej zmesi Brent tento rok 100 USD (93,06 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), čo bude najviac od roku 2013.



SB ďalej predpokladá, že sa európske ceny zemného plynu zdvojnásobia v porovnaní s rokom 2021 a spolu s uhlím dosiahnu rekordnú úroveň.



Ceny obilia, ktorého kľúčovými producentmi sú Rusko a Ukrajina, ako aj ceny hnojív, zaznamenajú najväčšie cenové skoky od roku 2008, pričom ceny pšenice dosiahnu tento rok historické maximum.



Celkovo SB predpokladá, že ceny neenergetických komodít, vrátane poľnohospodárskych produktov a kovov, tento rok stúpnu o 20 %, a aj keď sa potom znížia, zostanú nad päťročným priemerom.



(1 EUR = 1,0746 USD)